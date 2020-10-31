Люди в древней Европе не обладали способностью переваривать лактозу

"Медицинский вестник Украины" публикует результаты интересного научного исследования из области популяционной генетики.

Способность человека переваривать лактозу после младенчества появилась в Центральной Европе всего в течение нескольких тысяч лет. Этот вывод был сделан после анализа генетического материала из костей людей, погибших во время военных действий около 1200 года до нашей эры на месте современной Германии.

Ученые обнаружили , что только один из восьми воинов имел вариант гена, который позволяет расщеплять лактозу, полученную из молока. Сейчас из населения, проживающего в том же районе, около 90 процентов имеют такую способность. Помимо переносимости лактозы и нескольких других генетических вариантов, геномы воинов похожи на геномы сегодняшних жителей северной Германии и региона Балтийского моря.



Единственное, что может объяснить генетическую разницу между людьми бронзового века и современными людьми — естественный отбор. Ученые пришли к выводу, что за последние 3000 лет у людей с устойчивостью к лактозе было больше детей или, наоборот, у этих детей было больше шансов на выживание, чем у детей без этой характеристики. Исследователи подсчитали, что в каждом поколении у людей с устойчивостью к лактозе шансы дожить до репродуктивного возраста на шесть процентов выше, чем у лиц, не устойчивых к лактозе.



Еще в 2007 году исследователи установили, что почти ни один из первых оседлых фермеров в Европе не обладал устойчивостью к лактозе. Удивительно, что во время битвы при Толленсе, более чем через 4000 лет после появления сельского хозяйства в Европе, стойкость к лактозе у взрослых все еще была редкостью. Но пока нет окончательного ответа на вопрос: почему способность переваривать молоко после младенчества дает такое большое эволюционное преимущество?



«Поскольку молоко является высокоэнергетическим и относительно чистым напитком, его употребление могло дать больше шансов на выживание во время нехватки продовольствия или загрязнения питьевой воды, — сказал автор исследования. — В частности, эта способность могла быть важна для выживания детей, которых недавно отлучили от груди».