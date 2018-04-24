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    ТОП-5 лучших диагностических центров в Украине: В каких городах искать лидеров в области МРТ и КТ

    24 апр 2018, 08:52    admin
    0 комментариев    171 просмотр

    Пятерка ведущих диагностических центров страны 2018 года определена.

    Начиная с 2017 года, Ассоциация центров магнитно-резонансной и компьютерной томографии Украины составляет рейтинг ведущих лечебных диагностических центров страны. Победители, которые входят в ТОП-5, строго соответствует принятым Ассоциацией критериям оценки. Отметим, они формировались с учетом рекомендаций врачей и отзывов пациентов. На сегодня, в списке критериев порядка 20 пунктов: начиная от лицензии на ведение медицинской деятельности, заканчивая наличием корпоративного стиля. Особое внимание уделяется качеству предоставляемых услуг, стремлению менеджмента центра и персонала повышать квалификацию и внедрять новые практики.

    Члены Ассоциации говорят, что почетное звание - это не просто сертификат, а результат организованной и ответственной работы руководства и коллектива лечебных учреждений.

    Лучшими центрами Украины 2018 года, которые специализируются на предоставлении услуг магнитно-резонансной томографии и/или компьютерной томографии, по версии Ассоциации, стали лечебные учреждения Киева, Запорожья, Одессы и Крипивницкого, а именно:

    • Клиника «Борис» (ООО «Борис», ЕГРПОУ 21522748), г. Киев

    • Медицинский центр «EUROLAB» (ООО «Евролаб», ЕГРПОУ 33103356), г. Киев

    • Медицинский центр «Юнимед» (ООО «МЦ «Юнимед», ЕГРПОУ 38665065), г. Запорожье

    • Медицинский дом «ODREX» (ООО «Центр медицины», ЕГРПОУ 38156334), г. Одесса

    • Клиника «Украинский центр томотерапии» (ООО «УЦТ», ЕГРПОУ 39085516), г. Кропивницкий.

    Отметим, при составлении рейтинга анализируется деятельность всех лечебных учреждений, расположенных в областных центрах Украины. В Ассоциации говорят, что диагностические учреждения из пятерки лучших являются локомотивом развития медицины не только в городах, в которых они фактически находятся, но и для всей страны в целом.

    Напомним, Ассоциация центров МРТ и КТ зарегистрирована в 2016 году. Она участвует в разработке стандартов услуг, нормативных документов и организовывает научно-практические мероприятия. Открытие каждого нового центра МРТ или КТ – это огромный труд десятков специалистов, от производителей медицинского оборудования и инвесторов, до врачей-рентгенологов, менеджеров и инженеров. Для того чтобы пациенты знали лучших в сфере предоставления услуг МРТ и КТ, а также с целью поощрения лидеров – Ассоциация ввела практику составления ежегодного рейтинга ведущих центров Украины.

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