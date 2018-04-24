ТОП-5 лучших диагностических центров в Украине: В каких городах искать лидеров в области МРТ и КТ

Пятерка ведущих диагностических центров страны 2018 года определена.

Начиная с 2017 года, Ассоциация центров магнитно-резонансной и компьютерной томографии Украины составляет рейтинг ведущих лечебных диагностических центров страны. Победители, которые входят в ТОП-5, строго соответствует принятым Ассоциацией критериям оценки. Отметим, они формировались с учетом рекомендаций врачей и отзывов пациентов. На сегодня, в списке критериев порядка 20 пунктов: начиная от лицензии на ведение медицинской деятельности, заканчивая наличием корпоративного стиля. Особое внимание уделяется качеству предоставляемых услуг, стремлению менеджмента центра и персонала повышать квалификацию и внедрять новые практики.

Члены Ассоциации говорят, что почетное звание - это не просто сертификат, а результат организованной и ответственной работы руководства и коллектива лечебных учреждений.

Лучшими центрами Украины 2018 года, которые специализируются на предоставлении услуг магнитно-резонансной томографии и/или компьютерной томографии, по версии Ассоциации, стали лечебные учреждения Киева, Запорожья, Одессы и Крипивницкого, а именно:

Клиника «Борис» (ООО «Борис», ЕГРПОУ 21522748), г. Киев

Медицинский центр «EUROLAB» (ООО «Евролаб», ЕГРПОУ 33103356), г. Киев

Медицинский центр «Юнимед» (ООО «МЦ «Юнимед», ЕГРПОУ 38665065), г. Запорожье

Медицинский дом «ODREX» (ООО «Центр медицины», ЕГРПОУ 38156334), г. Одесса

Клиника «Украинский центр томотерапии» (ООО «УЦТ», ЕГРПОУ 39085516), г. Кропивницкий.

Отметим, при составлении рейтинга анализируется деятельность всех лечебных учреждений, расположенных в областных центрах Украины. В Ассоциации говорят, что диагностические учреждения из пятерки лучших являются локомотивом развития медицины не только в городах, в которых они фактически находятся, но и для всей страны в целом.

Напомним, Ассоциация центров МРТ и КТ зарегистрирована в 2016 году. Она участвует в разработке стандартов услуг, нормативных документов и организовывает научно-практические мероприятия. Открытие каждого нового центра МРТ или КТ – это огромный труд десятков специалистов, от производителей медицинского оборудования и инвесторов, до врачей-рентгенологов, менеджеров и инженеров. Для того чтобы пациенты знали лучших в сфере предоставления услуг МРТ и КТ, а также с целью поощрения лидеров – Ассоциация ввела практику составления ежегодного рейтинга ведущих центров Украины.