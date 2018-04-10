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    Дискуссия о доступности лечения: Партнерство открывает новые возможности по расширению доступа к эффективному инновационному лечению

    10 апр 2018, 09:02    admin
    0 комментариев    178 просмотров

    22 марта 2018 г. в Киеве прошла панельная дискуссия об обеспечении доступности эффективного инновационного лечения для украинских пациентов. В обсуждении проблемы, инициированном компанией «Рош Украина» при поддержке посольства Швейцарии, приняли участие: народный депутат, член профильного комитета Верховной Рады Константин Яринич, первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, глава направления общественной политики по Восточной Европе компании Hoffmann-La Roche доктор Шарбани Чакраборти и глава общественной организации пациентов «Орфанные заболевания Украины» Татьяна Кулеша. 

    Тема дискуссии привлекла большое внимание врачей, международных и общественных организаций из разных регионов Украины. Всего в обсуждении проблемы приняло участие около 100 человек, которые сошлись во мнении, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, Украина может обеспечить пациентов доступным и эффективным лечением. Для этого необходимо снять ряд ограничений на законодательном уровне и развивать партнерство между государством, пациентскими организациями, врачами и производителями лекарственных препаратов.

    «Основным сдерживающим фактором, который не позволяет нам активно внедрять инновационные подходы, в том числе в здравоохранении, является экономическая ситуация. Однако деньги в Украине есть, просто они пока еще не в медицине», - считает народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Константин Яринич. По его словам, парламент уже принял закон, согласно которому на здравоохранение должно направляться не менее 5% ВВП. «Это конечно не решает всех проблем, но задает четкие рамки и правила. В этом направлении нам нужно двигаться для развития государственно-частного партнерства», - добавил он.

    В свою очередь, генеральный директор компании «Рош Украина» Деян Нешич отметил, что фармацевтические компании готовы сотрудничать с государством для поиска путей решения проблемы обеспечения доступности эффективного лечения для украинских пациентов.

    «В Украине у нас есть специальные программы поддержки пациентов. На протяжении последних трех лет компания «Рош» инвестировала в эти программы до 167 млн. грн, в первую очередь для лечения онкологических заболеваний», - рассказал генеральный директор «Рош Украина». По его словам, компания готова использовать различные подходы для снижения стоимости лечения.  «Диалог, начавшийся сегодня, будет продолжен с привлечением новых участников со стороны государства. В результате нам вместе удастся обеспечить украинцам более широкий доступ к передовым разработкам для лечения сложных заболеваний», - заявил Деян Нешич.

    Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник отметил эффективность совместных проектов с «Рош Украина» по повышению уровня доступности к инновационному лечению для киевлян. «Однако эта проблема не может быть решена на уровне города или региона. Здесь необходимо участие государства и мы, со своей стороны, готовы делиться опытом такого сотрудничества», - заявил Николай Поворозник. 

    Глава общественной организации «Орфанные заболевания Украины» Татьяна Кулеша добавила, что, несмотря на активную позицию организаций пациентов, далеко не всегда удается добиться необходимого финансирования. Поэтому от эффективного взаимодействия между органами власти, общественными организациями и фармацевтическими компаниями зависят жизни пациентов. «За последние годы ситуация, безусловно изменилась в лучшую сторону. Однако, на сегодняшний день, уровень обеспечения препаратами пациентов, особенно с редкими и сложными заболеваниями остается на крайне низком уровне», – отмечает глава организации «Орфанные заболевания Украины». 

    Дискуссия положила начало предметному обсуждению путей повышения доступности инновационного лечения для украинцев. Поскольку решение это проблемы требует принятия решений на государственном уровне, участники дискуссии выразили надежду продолжить разговор и поиск путей обеспечения пациентов эффективным инновационным лечением на площадке МОЗ при участии Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов и экспертов Всемирного банка. 

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