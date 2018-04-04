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    Мультидисциплинарный подход в гастроэнтерологии: национальный медицинский конгресс о новациях медицины

    04 апр 2018, 08:49    admin
    0 комментариев    171 просмотр

    Авторитетное медицинское мероприятие — XI Национальный медицинский конгресс «Человек и лекарства — Украина» — предоставляет возможность научным сотрудникам, врачам, студентам и фармацевтам задать вопросы, подискутировать по поводу актуальных проблем, найти ответы, поделиться личным опытом и получить современные знания в разных отраслях медицины. 28–29 марта медицинская компания Into-Sana представила на Конгрессе новую для Украины концепцию диагностики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

    Возможность рационально использовать знания нескольких узкопрофильных специалистов и командная работа — несомненное преимущество для пациентов, ведь зачастую решение сложных случаев требует участия специалистов разных сфер медицины. «Прежде всего мультидисциплинарный подход необходим врачу! — говорит генеральный директор Into-Sana Галина Усенко. — Очень часто врачу нужна помощь других специалистов для решения на первый взгляд неразрешимой проблемы. При этом очень важен стандарт преемственности — чтобы информация, уже накопленная в процессе обследования и лечения, не была утрачена. Мы считаем, что будущее — в объединении знаний  из разных областей для достижения результата».

    Именно поэтому в Into-Sana решили сделать шаг к реализации мультидисциплинарного подхода для оказания помощи сложным пациентам: в 2018 году на базе медицинской компании был создан центр решения проблем гастроэнтерологии. Необходимость комплексного подхода к лечению наглядно демонстрирует история 33-летнего Дмитрия. Более года его беспокоили болевые ощущения, потеря веса (за год мужчина потерял 20 кг). В течение нескольких лет Дмитрий прошел множество обследований и длительное лечение в разных клиниках. В 2017 году боль уменьшилась, но появилась желтуха. «В середине января я обратился к хирургу, провели дообследование. По результатам КТ органов брюшной полости — билиарная гипертензия. Врачи предполагали онкологическую патологию, мне провели резекцию поджелудочной железы, но боль не прошла!». В марте Дмитрий обратился в клинику Into-Sana, где благодаря скоординированным действиям специалистов удалось установить окончательный диагноз и назначить необходимое лечение. Выяснилось, что в удалении органа, как и во множестве других лечебных мероприятий, не было необходимости! В результате назначенного врачами Into-Sana лечения пациент начал набирать вес, нормализовались лабораторные показатели, улучшилось общее самочувствие.

    «Команда узкопрофильных специалистов, объединивших свои знания в командном подходе к решению гастроэнтерологических проблем, современное оборудование, а также работа по международным медицинским протоколам — это те уникальные преимущества, которые позволяют Центру гастроэнтерологии Into-Sana стать надежным помощником не только для пациента, но и для его лечащего врача, когда усилий одного специалиста оказывается недостаточно», — рассказывает руководитель Гастроцентра Into-Sana Марианна Якуб.

    Справка:

    Into-Sana ― крупнейшая частная медицинская клиника в Украине, работающая в Одесском и Киевском регионах более 20 лет. Владельцем  является американский инвестиционный фонд SigulerGuff&Company. На сегодня Into-Sana в Одессе — это 4 диагностических центра, 5 подстанций скорой помощи, поликлинические отделения и стационар. В Киеве Into-Sana представлена тремя медицинскими центрами в Дарницком, Днепровском и Подольском районах города.

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