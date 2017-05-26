Украинский производитель представил решение проблемы устаревших больничных лифтов

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Большинство отечественных клиник строились в 80-ые годы и сроки эксплуатации лифтового оборудования в них как раз подошли к концу. Старые лифты не просто затрудняют перемещение, препятствуют оперативности врачей и персонала, но иногда представляют реальную опасность для больных и пожилых пациентов.
Производители лифтового оборудования сталкиваются с рядом трудностей, которые возникают при проектировании больничного лифта. Новые кабины, которые придут на замену отживших своё советских лифтов, должны быть современными и включать ряд необходимых модернизаций, но при этом вписываться по габаритам в корпуса украинских медучреждений и отвечать ежедневным задачам больничного персонала и пациентов.
Решение проблемы предложил киевский завод по производству лифтового оборудования, «Евроформат». Специалисты научно-исследовательское подразделения и конструкторское бюро завода учли основные запросы, которым должен соответствовать новый больничный лифт, а именно:
«Каждый, кто хоть раз бывал в отечественной поликлинике, прекрасно помнит устаревшие и через раз работающие лифты. Но одно дело подняться пешком на пятый этаж пациенту с насморком, в случае неисправности лифта, и совсем другое – в инвалидном кресле, или перевезти больного из реанимации. – комментирует ситуацию руководитель коммерческого отдела завода, Алексей Крамаренко. - Безусловно, на рынке существуют решения по замене больничных лифтов, но мы ставили перед собой задачу не просто заменить старое на новое, а сделать новый лифт действительно удобным, соответствующим как ГОСТам, так и реальным нуждам персонала и пациентов клиник».
Первый больничный лифт «Евроформата» уже реализован и успешно функционирует во Львове. В 2017 году завод планирует реализовать более десятка таких проектов в Украине.
Напомним, что согласно заявлению КГГА всего в Киеве более 22 тыс. лифтов, из которых на сегодняшний день более 10 тыс. отработали свой эксплуатационный возраст.
«Евроформат» - это украинская группа компаний, которая специализируется на производстве продукции и услуг, направленных на нужды сфер строительства и ЖКХ. Основной продукт компании – лифты и лифтовое оборудование. Продукция «Евроформат» сертифицирована по европейским стандартам. Компания на рынке Украины с 2006 года, а с 2009 года вся продукция стабильно поставляется на рынки Европейского и Таможенного союзов.