Украинский производитель представил решение проблемы устаревших больничных лифтов

Большинство отечественных клиник строились в 80-ые годы и сроки эксплуатации лифтового оборудования в них как раз подошли к концу. Старые лифты не просто затрудняют перемещение, препятствуют оперативности врачей и персонала, но иногда представляют реальную опасность для больных и пожилых пациентов.

Производители лифтового оборудования сталкиваются с рядом трудностей, которые возникают при проектировании больничного лифта. Новые кабины, которые придут на замену отживших своё советских лифтов, должны быть современными и включать ряд необходимых модернизаций, но при этом вписываться по габаритам в корпуса украинских медучреждений и отвечать ежедневным задачам больничного персонала и пациентов.

Решение проблемы предложил киевский завод по производству лифтового оборудования, «Евроформат». Специалисты научно-исследовательское подразделения и конструкторское бюро завода учли основные запросы, которым должен соответствовать новый больничный лифт, а именно:

Отвечать современным стандартам, но при этом подходить под нестандартную, для современных производителей, узкую шахту старых больниц.

Соответствовать всем нормам (ДСТУ ISO 4190).

Обеспечивать максимальный комфорт для персонала и пациентов (автоматические двери, специальные режимы для перевозки тяжелобольных, наличие адаптаций для людей с ограниченными возможностями, плавные старт и остановка и пр.).

Иметь выгодное соотношение цены и качества, учитывая ограниченное бюджетное финансирование.

Быть сделанным «на века» для реалий украинских клиник.

«Каждый, кто хоть раз бывал в отечественной поликлинике, прекрасно помнит устаревшие и через раз работающие лифты. Но одно дело подняться пешком на пятый этаж пациенту с насморком, в случае неисправности лифта, и совсем другое – в инвалидном кресле, или перевезти больного из реанимации. – комментирует ситуацию руководитель коммерческого отдела завода, Алексей Крамаренко. - Безусловно, на рынке существуют решения по замене больничных лифтов, но мы ставили перед собой задачу не просто заменить старое на новое, а сделать новый лифт действительно удобным, соответствующим как ГОСТам, так и реальным нуждам персонала и пациентов клиник».

Первый больничный лифт «Евроформата» уже реализован и успешно функционирует во Львове. В 2017 году завод планирует реализовать более десятка таких проектов в Украине.

Напомним, что согласно заявлению КГГА всего в Киеве более 22 тыс. лифтов, из которых на сегодняшний день более 10 тыс. отработали свой эксплуатационный возраст.

«Евроформат» - это украинская группа компаний, которая специализируется на производстве продукции и услуг, направленных на нужды сфер строительства и ЖКХ. Основной продукт компании – лифты и лифтовое оборудование. Продукция «Евроформат» сертифицирована по европейским стандартам. Компания на рынке Украины с 2006 года, а с 2009 года вся продукция стабильно поставляется на рынки Европейского и Таможенного союзов.