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    Как победить рак с помощью ядерной медицины?

    Киев, 22 марта 2017 г. Ежедневно 450 человек в Украине узнают, что у них рак, и эта статистика продолжает расти. Более 30% всех случаев онкологических заболеваний диагностируется на поздних стадиях. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), онкологические заболевания занимают 13% в структуре общей смертности в мире. Ядерная медицина помогает в случаях, когда обычные методы диагностики бессильны.

    Чаще всего ядерная медицина применяется в онкологии, кардиологии и неврологии. Об этом на семинаре о ядерных технологиях в медицине, организованном информационно-аналитическим центром по вопросам ядерной энергетики EUAXIS, рассказала журналистам заведующая ПЭТ/КТ отделения Киевского Центра ядерной медицины Олейниченко Елена Геннадьевна. «Метод диагностики, который используется в ядерной медицине, позволяет не только рассмотреть, как выглядят те или иные участки органов и тканей, но и увидеть, как протекает обмен веществ в клетках организма. Такая диагностика помогает врачам увидеть «портрет» болезни, позволяет различать опухоли размерами даже от 4 мм», - отмечает эксперт.

    В Украине центр ядерной медицины создан в 2011 году и открыт на базе Киевского городского клинического онкологического центра. За 5 лет существования центра в ПЭТ / КТ отделении был обследован 6121 пациент. В нашей стране функционирует два ПЭТ-центра и одно ПЭТ отделение. В общей сложности в Украине есть 4 ПЭТ-сканера.

    Украина в сфере ядерной медицины активно сотрудничает с Белоруссией и Россией, в частности коллеги делятся опытом на конференциях, стажировках и на тренингах. Обучение по ядерной медицине, в основном, проходит на базе МАГАТЭ и Европейской ассоциации ядерной медицины. Для сравнения, в России сейчас функционирует 8 ПЭТ центров, 4 ПЭТ отделения и есть 24 работающих ПЭТ / КТ томографа, также 220 отделений радионуклидной диагностики и 58 активных больничных койки для радионуклидной терапии. В Белоруссии в прошлом году был открыт первый ПЭТ-центр и сейчас функционирует 3 ПЭТ / КТ сканера. У них есть 2 отделения радионуклидной терапии и 22 радионуклидные лаборатории.



    Справка: Ядерная медицина – одно из самых инновационных и быстроразвивающихся направлений медицины. Его суть состоит в использовании радиационных изотопов (радиофармпрепаратов) для ранней диагностики и лечения онкозаболеваний. Диагностическая процедура называется позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и позволяет обнаружить опухоль и метастазы на той стадии, на которой другие методы диагностики бессильны.  

    О центре: 

    EUAXIS – информационно-аналитический центр по вопросам ядерной энергетики Украины и других стран, делающих ставку на развитие этого вида генерации.

    Главная цель центра – повышение осведомленности о современных требованиях к безопасности эксплуатации АЭС, перспективах развития атомной генерации, обеспечении потребностей экономики доступной электроэнергией, а также экологических аспектах и инновациях в отрасли.

    Материал подготовлен по итогам семинара «Неэнергетическое использование ядерных технологий»
    admin // 28 марта 2017 // // Обсудить на форуме

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