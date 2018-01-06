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    Как избежать мигрени на Новый год и как с ней справиться

    Новогодние праздники вЂ“ самое любимое время для людей всех возрастов вЂ“ может испортить не только простуда. Очень часто в этот период напоминает о себе мигрень. Спровоцировать приступ и обеспечить несколько дней страданий может все, что связано с сезоном вЂ“ от приятной предпраздничной суеты до новогоднего застолья и ночных гуляний. Эксперты коммуникационного агентства AG Loyalty составили для читателей МедНовостей список самых распространенных В«праздничныхВ» триггеров (провокаторов) мигрени.В
    Блюда с новогоднего стола
    Вещества, запускающие мигрень, содержатся в целом ряде продуктов, среди которых: твердые сорта сыра, орехи, горький шоколад, ананасы, бананы, сливы, маринованная сельдь, вяленая рыба, дичь, печень, салями, соевый соус. В списке провокаторов нестерпимой головной боли также глутамат натрия (он прячется в копченых и колбасных изделиях, чипсах, сухариках, соусах), биогенные амины (они есть в майонезе, горчице, сое, ананасах), нитриты (присутствуют в рыбных консервах),В аспартам (среди ингредиентов сладкой газировки).
    Выход вЂ“ грамотно подойти к меню праздничного стола. Можно заменить копченую колбасу запеченным собственноручно мясом, заправлять салаты не майонезом, а йогуртом или оливковым маслом, а жажду утолять не сладкими газированными напитками, а морсом, соками, минеральной водой, в которую хорошо добавить ломтики лимона.В  В
    Алкоголь
    Постарайтесь ограничить в новогоднюю ночь количество спиртного до минимума. В особенности стоит воздержаться от красного сухого вина. В нем (особенно в выдержанных сортах) скрывается еще один В«пусковой крючокВ» мигрени вЂ” танины. Безопаснее выпить бокал хорошего белого вина.
    Резкие запахи
    Ароматические свечи, запах хвои, тяжелый парфюм на праздничном вечере вЂ“ всего этого надо постараться избежать. Очень часто приступ мигрени является следствием такой В«новогоднейВ» атмосферы.
    Нарушение режима сна
    Советовать вовремя лечь спать в новогоднюю ночь почти что неприлично. Но не все знают, что приступ мигрени может спровоцировать не только недосып, но и слишком продолжительный сон. Возможно, стоит пересмотреть планы В«отоспаться на праздникахВ», то есть спать до обеда все дни каникул. Гораздо полезней в это время гулять, кататься на коньках и лыжах, общаться с друзьями.
    Не только в Новый год
    Стараться обезопасить себя от триггеров мигрени надо не только в праздники. У каждого пациента свой личный пусковой крючок. Поэтому грамотные неврологи предлагают пациентам вести своеобразный дневник: когда случился приступ, что человек в этот день ел и пил, сколько часов спал, как интенсивно работал. Обычно для провокации приступа необходимо сочетание двух или более триггеров. При этом, триггер, который однажды стал причиной приступа, в другой раз может и не вызвать мигрень. И наоборот.В
    Зная, какие обстоятельства спровоцировали мигрень, можно постараться их избегать. Кроме того, есть и общие рекомендации. Порой достаточно:
    1. Вести оптимальную по нагрузкам жизнь, исключить как гиподинамию, так и физическое и умственное переутомление. Не поднимать тяжестей.
    2. В положенное время завтракать и обедать. Не увлекаться разгрузочными диетами, поскольку приступ голода может запустить мигрень. Не допускать запоров.
    3. Спать на ортопедических матрасе и подушке вЂ“ они наладят кровоток по внутренней сонной артерии.
    4. Не засиживаться за телевизором, ноутбуком и планшетом (мигрень может спровоцировать мерцание экрана).
    5. Быть внимательным к своему состоянию в дни, когда меняется погода, а женщинам и во время менструации.
    6. По возможности избегать стрессов.
    7. Принимать контрастный душ, ходить в бассейн и сауну. Делать контрастные холодные и горячие компрессы, прикладывая к голове на полминуты сначала отжатое горячее полотенце, затем холодное, и так пару раз. Через несколько дней держать компрессы можно уже до 1,5 минуты и менять их до шести раз.
    Медицина знает около 100 видов головной боли. Но чаще всего заставляет страдать именно мигрень. Мигренозная головная боль острая, пульсирующая, может сопровождаться тошнотой, рвотой, усиливается от яркого света, громких звуков, движений. Боль обхватывает железными оковами половину головы (значительно реже в обеих сторонах сразу). Перед глазами появляются мелькания, вспышки. Появляются дрожь и холод в руках. Хочется спрятаться от окружающих, и провалиться в сон, что удается с большим трудом. Приступ начинается внезапно и длится от 4 часов до 3 дней. Придя в себя, человек чувствует себя буквально возвращенным к жизни, но, к сожалению, ощущение счастья длится лишь до нового приступа. А случаться такое может до нескольких раз в месяц.

    Источник - МедНовости.ру
    Lidia // 6 января 2018 // НОВОСТИ Чума наших дней // Обсудить на форуме

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