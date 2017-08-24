Польза и вред хлорирования воды

Хлорирование – наиболее распространенный способ дезинфекции питьевой воды с применением газообразного хлора или хлорсодержащих соединений. Это одно из самых крупных изобретений в профилактической гигиене ХХ века. Именно хлорирование воды, а не открытие антибиотиков, инсулина или пересадка сердца спасло больше всего жизней. Оно принесло огромную пользу человечеству и спасло большое количество жизней, так как было остановлено распространение кишечных инфекций в городах, в частности холеры. Впервые хлорирование воды стали применять после эпидемии этого заболевания в Лондоне в 1870 году. Вначале хлорирование было эпизодическим: во время и в очагах возникновения вспышек кишечных инфекций. В последующие годы хлорирование воды, как эфективное средство борьбы с инфекционными заболеваниями, распространилась во всем мире быстрыми темпами и в настоящее время такой водой пользуются многие сотни миллионов людей. Хлорирование является наиболее проверенным, дешевым и эфективным методом обеззараживания воды. С помощью этого метода происходит, также, консервирование уже очищеной воды на длительное время (в отличии от других методов, например, озонирования). Кроме того, предварительное хлорирование воды позволяет снизить цветность воды, устранить ее запах и привкус, уменьшить расход коагулянтов, а также поддерживать удовлетворительное санитарное состояние очистных сооружений станций водоподготовки. Поэтому отказаться от хлора, видимо, удастся пока не скоро. Во всяком случае, альтернативы пока нет.

Однако имеются существенные недостатки этого метода. Хлор – это яд. Хлор и хлорсодержащие соединения обладают высокой токсичностью, которая связана с высокой окислительной способностью. Хлор входит в тройку самых сильных галогенов. Это означает способность разрушать любую органику и создавать на ее основе хлорорганические соединения. Он вступает в химическую реакцию со всеми органическими и неорганическими веществами находящимися в воде. В воде из поверхностных водоемов (основные источники водозабора) кроме сложных органических веществ природного происхождения находится большое количество веществ попадающих в воду с промышленными стоками: ПАВ, красители, фенолы, нефтепродукты и др. При хлорировании воды, содержащей эти вещества образуются хлорсодержащие токсины, мутагенные и канцерогенные вещества и яды. Хлороформ, тригалогенметаны и полихлорированные бифенилы (обладает канцерогенной активностью), дихлорбромметан, хлоридбромметан, трибромметан (обладают мутагенными свойствами).

Так с применением хлора ситуация с водой значительно улучшилась, но на смену бактериологическому загрязнению пришло – химическое. Сегодня водопроводная вода также как и много лет назад не безопасна для здоровья, только убивает не как холера за 8 часов, а долго и незаметно. Перечисленные хлорсодержащие токсины оказывают замедленное отравляющее воздействие на организм человека. Очистка питьевой воды от хлора не решает полностью проблемы, так как многие из опасных соединений, образующиеся в процессе ее хлорирования, попадают в организм через кожу, во время мытья, приема ванн и посещения бассейна.

В настоящее время ученые во всем мире исследуют эту проблему. Они достоверно доказали прямую зависимость онкологических заболеваний населения с попаданием в организм хлора и вредных побочных продуктов хлорирования воды. Раньше считалось, что хлорированная вода не оказывает на здоровье человека неблагоприятного воздействия.

Среди населения, потребляющего хлорированную питьевую воду, чаще встречаются такие заболевания как рак мочевого пузыря, рак желудка, рак печени, рак прямой и ободочной кишки. Страдают не только органы пищеварения. Хлор может стать причиной болезни сердца, атеросклероза, анемии, повышенного давления. При использовании хлорированной воды для мытья тела и других водных процедур наблюдается сухость кожи, разрушение структуры волос( они начинают больше выпадать, становятся сухими, ломкими, тусклыми), раздражение и воспаление слизистой оболочки глаз.

Пока хлорирование является наиболее проверенным и дешевым методом обеззараживания воды его будут использовать повсеместно. Постепенно оно будет вытеснено альтернативными методами – озонированием и ультрафиолетом. Для гарантированного удаления хлора из воды воспользуйтесь хорошим фильтром, который удалит все вредные примеси и сделает ее приятной на вкус. Следует помнить, что пропущенная через фильтр вода очищена от большинства загрязняющих примесей в том числе и от хлора, убивающего бактерий. Впрок запасаться такой водой не следует, потому что она лишена „консерванта” – хлора, и бактерии начинают размножаться особенно быстро. Перед употреблением воду нужно прокипятить до 10 минут, при этом крышку чайника оставлять открытой – при нагревании избыточный хлор начинает испаряться. Кипяченую воду для питья хранить не более 6-8 часов в чистой посуде. Кроме того как альтернативу воды из-под крана можно использовать бутылированную питьевую воду в заводской упаковке.

Е.Е.Адамчук, врач-лаборант-гигиенист,



А.Е.Жембровская, биолог,

санитарно-гигиеническая лаборатория отдела исследования физических и химических факторов

ГП «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины»





Источник: www/home-doc.ru/chlorirov, www.bibliotekar.ru, www.ekomarket.ru, RBK.ru, РИА Новости, ИА „Одесса-медиа”