ПЕСТИЦИДЫ: польза или вред?

До начала XX в. все мировое сельское хозяйство было «органическим». Плодородие почвы восстанавливалось или улучшалось севооборотами с участием клевера и других азот-фиксирующих культур, паровыми полями, внесением навоза и компостов, золы и небольших количеств калийной селитры, известной с древних времен. Защита культур от насекомых вредителей осуществлялась с помощью извести, серы, золы и экстрактов растительных алкалоидов, с сорняками боролись обычной прополкой.

Почва является основным источником обеспечения сельскохозяйственных культур питательными веществами. Однако в современных условиях непрерывной интенсификации сельскохозяйственного производства для ежегодного выращивания высоких урожаев с продукцией хорошего качества довольно часто оказывается недостаточным то количество питательных веществ, которое поступает в растения из органического вещества и трудно растворимых минеральных соединений почвы в результате деятельности микроорганизмов и корневой системы растений.

Открытие пестицидов - химических средств защиты растений и животных от различных вредителей и болезней - одно из важнейших достижений современной науки. Это основа химического метода защиты растений, являющегося пока самым эффективным в борьбе с вредителями, болезнями и сорняками, заменить их нетоксичными невозможно, как и невозможно от них отказаться совсем.

Пестициды (лат. pestis - зараза, чума, вред; cidus - убивать) - это химические соединения, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, сельскохозяйственных продуктов, древесины, изделий из шерсти, кожи, для уничтожения паразитов животных, борьбы с переносчиками опасных заболеваний.

Пестициды применяются главным образом в сельском хозяйстве, хотя их используют также для защиты запасов продовольствия, древесины и других природных продуктов. Во многих странах с помощью пестицидов ведется химическая борьба с вредителями лесов, а также переносчиками заболеваний человека, домашних животных.

В повседневной жизни почти каждая семья использует пестициды в своих домах для борьбы с комарами, мухами, тараканами, а в сельской местности – с мышами, крысами, кротами, колорадскими жуками и др., даже не подозревая, какой опасности подвергает себя и окружающую среду.

Существует множество классификаций этих химических веществ, остановим внимание на одной из них.

По целевому назначению пестициды делятся на:

Акарициды — группа пестицидов, предназначенных для борьбы с клещами;

Бактерициды — группа пестицидов, направленная на уничтожение бактерий-возбудителей болезней растений;

Биопестициды — биологические пестициды;

Гербициды — пестициды, используемые в борьбе с сорняками растений;

Десиканты — вещества, вызывающие высыхание растений перед уборочными работами;

Дефолианты — вещества, вызывающие опадение листьев растений;

Инсектициды — одна из самых крупных групп пестицидов, направленная на уничтожение насекомых-вредителей;

Зооциды — пестициды, используемые в борьбе с животными, наносящими вред сельскому хозяйству;

Моллюскоциды — группа пестицидов, направленная на борьбу с моллюсками;

Нематоциды — пестициды, которые направлены на уничтожение круглых червей (нематод);

Регуляторы роста растений — вещества, которые влияют на рост и развитие растений;

Протравители зёрен и семян — вещества, которые используют для предпосевных обработок;

Родентициды — пестициды, используемые для уничтожения грызунов, относятся к зооцидам;

Фумиганты — вещества, используемые в газообразном состоянии для борьбы с вредителями и возбудителей болезней, а также для защиты растений;

Фунгициды — группа пестицидов, направленная на борьбу с грибковыми заболеваниями растений;

Хемостерилизаторы — вещества, вызывающие стерилизацию насекомых.

Пути поступления пестицидов в организм.

Ядовитые пестициды могут поступать в организм следующими путями:

В первую очередь они могут поступать с немытыми фруктами и овощами, то есть непосредственно.

При злоупотреблении пестицидами во время роста зерновых культур, часть ядов проникает в зёрна и становится его частью, при употреблении продуктов, полученных с таких полей, возникает постоянное отравление, нарушается естественная защита организма, возникают мутации (раковые опухоли).

При смывании пестицидов с листьев и стеблей растений, они попадают в почву, где и всасываются злаковыми культурами. В зерне накапливается довольно большое количество яда для отравления, от чего в последствии и страдает население (поэтому распыление пестицидов лучше не проводить в сезон дождей).

Некоторые пестициды, применённые рядом с реками и озёрами, вызывают заражение воды, вследствие чего происходит поражение рыбы и грунтовых вод. Некоторые пестициды, при употреблении в пищу, вызывают отравление человека, скапливаются в организме, подрывают здоровье.

Большинство пестицидов обладает общетоксическим, гепатотоксическим, нейротропным, кожно-резорбтивным действием. Ядохимикаты откладываются в жировой ткани, головном мозге, печени и почках. Выводятся пестициды с мочой.

Особенное внимание нужно уделить хлорорганическим пестицидам, так как именно их негативное воздействие на окружающую среду проявилось через несколько десятилетий после их использования. Эти средства оказались очень устойчивыми в окружающей среде: они не разлагаются десятилетиями, плохо растворимы в воде. В то же время они надолго задерживаются в жировых тканях животных и человека, вызывая серьезные заболевания и даже гибель. Сейчас в большинстве стран мира, в том числе в Украине, производство и использование хлорорганических пестицидов запрещено.

Пестициды видоизменяются или полностью разлагаются в почве в результате физико-химических процессов, микробиологического разложения, поглощения высшими растениями и почвенной фауной. Удаляются препараты из почвы в результате улетучивания, испарения с водяными парами, передвижения за пределы корнеобитаемого слоя, вымывания дождевыми, талыми, оросительными, грунтовыми и почвенными водами.

Некоторое количество пестицидов (остаточное количество) задерживается в объектах окружающей среды в неизменном виде.

Одесский регион является одним из ведущих по использованию сельськохозяйственных угодий и, конечно же, без использования пестицидов на полях никак не обходится.

Контролем по определению остаточных количеств пестицидов в воде открытых водоёмов, почве и продукции сельского хозяйства занимается токсикологическая лаборатория ДУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

Ежедневно на базе лаборатории ведётся мониторинг рек: Днестр, Дунай; озёр: Сасык, Кундук, Ялпуг; лиманов: Хаджибейский, Куяльницкий и других водоёмов Одесской области. Проводятся исследования остаточных количеств пестицидов в почве территорий детских площадок, детских дошкольных и школьных учреждений, жилой зоны как в городе Одессе, так и Одесской области. Тщательному контролю подвергается сельскохозяйственная продукция, поступающая в продажу в супермаркеты и на рынки.

В случаях выявления превышений остаточных количеств пестицидов принимаются санитарно-профилактические меры безопасности.

Техническая база токсикологической лаборатории позволяет внедрять в практику новые методики в соответствии с требованиями ДСТУ ISO, что, в свою очередь, выводит ДУ «ООЛЦ» на международный уровень по мониторингу безопасности окружающей среды.





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Е.Н.Кондратчикова, биолог токсикологической лаборатории

ГП «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины»