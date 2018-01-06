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В Одессе прошел 3-й Конгресс Евроазиатской Ассоциации дерматовенерологов
С 31 мая по 4 июня 2013 года в Одессе прошел третий Конгресс Евро-Азиатской Ассоциации дерматовенерологов. Самые авторитетные специалисты мира делились опытом с украинскими коллегами, и эту встречу ...
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Всеукраїнська науково-практична конференція за такою темою відбулась 17 травня у Києві. Про цю подію ви зможете дізнатись у другому номері журналу «Інфекційний контроль».
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Дніпропетровську область з робочою поїздкою відвідав Міністр охорони здоров’я України Олександр Аніщенко. Він високо оцінив хід модернізації медичної галузі в Дніпропетровській області. «На ...
Всеукраїнська конференція в Іллічівську
7 вересня в м. Іллічівську Одеської області розпочала роботу триденна всеукраїнська науково-практична конференція з актуальних питань епіднагляду за особливо небезпечними інфекційними захворюваннями, ...

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Каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек
Согласно новым оценкам ЦКБ США, ВОЗ и партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек.
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    Как сделать жареную курицу безопаснее для здоровья

    Как сделать жареную курицу безопаснее для здоровья
    Американское агентство по пищевым стандартам (Food Standards Agency) предупредило о том, что блюда из домашней птицы, в частности - курицы, могут стать источником потенциально опасных инфекций. И это не только сальмонелла. К потенциально опасной форме пищевого отравления может привести и бактерия Campylobacter, вызывающая острое инфекционное заболевание вЂ“ кампилобактериоз.
    Как приготовить курицу без риска для здоровья?
    Агентство по пищевым стандартам дало 10 советов о том, как готовить куриное мясо без риска для здоровья.
    1) Всегда храните сырую курицу в чистом герметичном контейнере на нижней полке холодильника, чтобы она не касалась других продуктов, а жидкость, которая будет выделяться при оттаивании, не стекала на нижние полки. Особенно важно держать курицу подальше от продуктов, которые не проходят термическую обработку перед едой вЂ“ фруктов, овощей или сыра.
    2) Не мойте курицу, если нет видимого загрязнения. Любые бактерии погибнут во время термической обработки при приготовлении пищи, а во время мытья они могут распространиться с брызгами воды по другим кухонным поверхностям.
    3) Промойте руки с мылом и водой, прежде чем прикасаться к сырой курице, а также после прикосновения к сырому мясу и перед тем, как вам будет необходимо взять посуду или другие продукты.
    4) Используйте отдельные разделочные доски для разделки мяса, для хлеба, фруктов и овощей.
    5) Правильно приготовленная курица не должна быть розовой внутри, и должна быть достаточно горячей, чтобы от мяса во время разреза шел пар. Соки также должны быть прозрачными (т.е. без следов розового или красного). Тем не менее, цвет не всегда является надежным показателем безопасности, поэтому самый лучший способ проверить готовое мясо вЂ“ это использование специального кухонного термометра для пищевых продуктов. Мясо считается полностью безопасным, если температура внутри готового продукта составляет не менее 75В°C.
    6) Если вы запекаете курицу целиком, то для оценки ее готовности разрезайте ее самую толстую часть - бедро.
    7) Если вы хотите охладить готовую курицу, не помещайте ее в холодильник сразу. Оставьте ее остыть около часа при комнатной температуре, прежде чем поместить в холодильник.
    8) Готовое куриное мясо остается безопасным в течение двух-трех дней, но только в холодильнике. Если, несмотря на хранение мяса в холодильнике, оно начало издавать неприятный или странный запах вЂ“ то мясо употреблять в пищу нельзя.
    9) Если вы повторно разогреваете приготовленную курицу, убедитесь, что она прогревается равномерно. Это особенно важно, если вы повторно разогреваете куриное мясо в микроволновой печи, которая не всегда прогревает продукты равномерно.
    10) Если вы замораживаете курицу, делайте это сразу после покупки. Безопаснее размораживать курицу в холодильнике. Вы также можете разморозить ее в холодной воде, если курица находится в упаковке.

    Источник - МедНовости.ру
    Lidia // 6 января 2018 // НОВОСТИ Чума наших дней // Обсудить на форуме

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