Уникальный аппарат для лечения онкологических заболеваний начал свою работу

Единственный в мире аппарат «АГАТ-ВТ» для внутриполостной лучевой терапии начал свою работу в Национальном центре онкологии Кыргызстана. «Аппарат широко используется в онкогинекологии. Его применяют и для внутритканевой и поверхностной гамма-терапии злокачественных опухолей (молочной железы, головы и шеи, предстательной железы)», – объясняет начальник лаборатории лучевой терапии Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации (АО «НИИТФА», входит в Росатом) Михаил Хетеев.

Характерной особенностью аппарата для контактной лучевой терапии является простота управления, подготовки планов облучения, технического обслуживания, надежность и безопасность в эксплуатации в онкологических учреждениях.

Работы проводятся в рамках установки комплекса оборудования для контактной лучевой терапии «АГАТ-ВТ-20/40», произведенного в АО «НИИТФА». В дальнейшем будет проведен инструктаж медицинского и технического персонала.

По мнению специалистов МАГАТЭ, ядерная медицина – одна из наиболее востребованных неэнергетических программ технического сотрудничества МАГАТЭ. Развитие диагностики и оборудования для ядерной медицины также является одним из стратегических направлений Росатома. Сегодня компания располагает полной технологической цепочкой для ядерной медицины, предлагает интересные финансовые решения и оказывает содействие в подготовке для заказчика профессиональных кадров.





Справка: Онкологические заболевания являются одной из основных причин смертности в мире. Важную роль в поисках эффективного средства против раковых опухолей играет ядерная медицина.

В Украине по смертности рак занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно данных национального канцер регистра ежегодно фиксируется более 160 000 новых больных раком. Всего ежегодно от рака умирают более 80 000 украинцев, из них около 31% - в первый же год после диагностирования заболевания.