МАГАТЭ и Росатом подписали соглашение о Программе действий по лечению рака

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Росатом подписали Соглашение о внебюджетном взносе на реализацию Программы действий по лечению рака.

Росатом активно занимается развитием технологий ядерной медицины. На предприятии производят оборудование для позитронно-эмиссионных центров (ПЭТ-центры), изотопную продукцию и фармпрепараты для диагностики онкологических заболеваний. Также Росатом участвует в создании нескольких региональных центров ядерной медицины.

Это одна из наиболее востребованных неэнергетических программ технического сотрудничества МАГАТЭ. Она реализуется с 2004 года и направлена на повышение потенциала государств-членов МАГАТЭ в борьбе с онкологическими заболеваниями. Программа предусматривает сбор средств и осуществление в государствах-членах соответствующих проектов.

Документ предусматривает проведение в 2016-2019 годах в России профильных учебных курсов под эгидой МАГАТЭ для экспертов из России и европейских стран.

Справка: Онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности в мире. С ними борются сотни исследовательских центров. Важную роль в поисках эффективного средства против раковых опухолей играет ядерная медицина.