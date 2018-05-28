Опухоли головного мозга могут удалить в Херсоне

Опухоли головного мозга – это довольно редкая и опасная патология головного мозга. Проблема ее в том, что если опухоль поражает «немые зоны» мозга, то может вырасти до огромных размеров, а это может существенно усложнить ее лечение.

О двух уникальных операциях, которые проведены в Херсоне, рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Херсонской областной клинической больницы кандидат медицинских наук Алексей Леонтьев.

В последнее время появилось множество методов лечения опухолей головного мозга, но все же «золотым стандартом» в большинстве случаев остается хирургическое удаление всей опухоли или ее части. Хирургия позволяет не только достигнуть декомпрессии нервных образований, но и получить гистологический материал для прогнозирования дальнейшего лечения и исходов заболевания.

Опухоли в «немых зонах» иногда достигают потрясающих размеров, и их удаление становится сложной и рискованной задачей. За последние месяцы в нейрохирургическом отделении Херсонской областной клинической больницы были оперированы два пациента, которые могли «похвастаться» такими редкостями.

Удаление опухоли головного мозга непростая задача. Сам доступ до опухоли может занимать несколько часов. При этом нужно «пробраться» между сложными и жизненно важными нервными и сосудистыми образованиями головы, черепа и мозга. Потом, необходимо отделить опухоль от нервов, мозга и сосудов, что далеко не всегда выходит просто. Операции выполняются с применением операционного микроскопа, который увеличивая изображение, позволяет существенно повысить безопасность манипуляций. Специальный микроинструмент, рабочие концы которого менее 1 мм в диаметре, применяется для выделения опухоли. Специальные виды электротока с различными характеристиками позволяют удалять опухоль бескровно и безопасно. В некоторых случаях, применяется лазерный луч.

Как правило, в операционной работает целая бригада. Анестезиолог и проводят наркоз с применением газов, что позволяет пациенту быстро просыпаться после операции и препятствуют развитию после наркоза «похмельного синдрома». Два – три врача- нейрохирурга работают по очереди. Каждый выполняет свои этапы операции. Иногда такие процедуры могут занимать много часов - у этих пациентов вмешательства длились 8 и 9 часов. Операционная сестра следит за порядком в операционной и вовремя подает нужный инструмент. Операционная санитарка настраивает и переключает оборудование, убирает после операции. Всем процессом руководит оперирующий хирург, который продумывает доступ, пути удаления опухоли, выполняет основные этапы операции.

У второго пациента опухоль обросла внутреннюю сонную артерию, которая отвечает за кровоснабжение целого полушария мозга. В случае ее повреждения может развиваться смертельно опасное кровотечение и ишемическое повреждение важнейших двигательных и чувствительных областей. Для того, чтобы обнаружить эту опухоль, пришлось использовать специальный стерильный допплеровский датчик, который в случае установки на стенку сосуда издавал характерный шум движения крови. Так удалось найти этот важнейший сосуд, но оказалось, что он окутан оссификатами (кальцинированным тканями), в связи с чем потребовалось тщательно и длительное выделение сонной артерии, буквально по миллиметру освобождая сосуд микроинструментом, пока не удалось его выделить полностью. Повреждение этих перфорантов грозит тяжелым неврологическим дефицитом. Выделение каждого такого перфоранта было первостепенной задачей на том этапе операции. С этим удалось справиться в полном объеме.

Опухоли у обоих пациентов удалены полностью, вместе с оболочкой, из которой они вырастали. Нарастания неврологического дефицита и осложнений не было, а первая пациентка отметила значительное улучшение зрения после операции. Второй пациент тоже успешно закончил лечение.

Пациентка до операции:

Та же пациентка после операции:



Второй пациент до операции: Второй пациент после операции:

Безусловно, такие сложные вмешательства возможны благодаря и хорошему материально-техническому оснащению больницы, которую возглавляет заслуженный врач Украины Виктор Клименко. Врачи много и успешно работают и не позволяют простаивать дорогостоящему оборудованию.





Зоя Демченко, г.Херсон