Оперативна інформація щодо санепідситуації в Одеській області станом на 22 грудня 2017 р.

Загальний рівень захворюваності на грип та ГРВІ в області знаходиться в межах сезонних коливань і нижче епідемічного порогу на 43,7% (інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення – 484,7, епідемічний поріг – 861,5). Епідемічний поріг не перевищено на жодній з адміністративних територій.

За останній тиждень (15.12-21.12.2017 р.), порівняно з попереднім, захворюваність знизилась на 6,7%, у тому числі серед дітей – на 7,7%, серед дорослого населення – на 3,7%.

Зниження захворюваності реєструється у всіх вікових групах дитячого населення: 0-4 роки – на 6,6%, 5-14 років – на 7%, 15-17 років – на 15,2%. Доросле населення: зниження у віковій групі 30-64 роки – на 6,4%, 65 років і старше – на 16,4%, у віковій групі 18-29 років зареєстровано незначне зростання на 3,5%.

Основна питома вага серед захворілих припадає на дітей – 75%. В дитячій структурі захворюваності найуразливішою залишається вікова група 5-14 років, тобто школярі, які складають 51%; по іншим віковим групам: 0-4 роки – 39,3%, 15-17 років – 9,7%; доросле населення серед захворілих складає 24,9%.

Зниження захворюваності спостерігається практично на всіх територіях, окрім м.Б.Дністровського, районів Кілійського та Лиманського, де зріст від 6,2% до 14,5%.

Рівень госпіталізації хворих, порівняно з попереднім тижнем, також знизився на 19,5%.

По області з початку епідсезону (з 02.10.2017) за медичною допомогою звернулось у лікувально-профілактичні заклади 127979 хворих на грип та ГРІ, серед них 96479 – діти до 17 років, що складає 75,4% від загальної кількості захворілих. Інтенсивність епідпроцесу, порівняно з попереднім епідсезоном, вище на 2,5%, у тому числі і серед дітей – на 4%.

Станом на 22.12.2017р. по області підтверджено діагноз кір у 1033 хворих (інтенсивний показник 46,1 на 100 тис. населення), з них 666 – діти (64,5%). Лабораторно підтверджено діагноз у 675 захворілих (65,3%); клінічні та епідеміологічно пов’язані – 358 випадків.

В епідемічний процес залучені 27 адміністративних територій, найбільше випадків припадає на м.Одесу (57,8%).

Розподіл захворілих по віковим групам: до 1 року – 6,7%, 1-4 роки – 30,4%, 5-9 років – 18%, 10-14 р. – 5,7%, 15-17 р. – 3,7% і дорослі – 35,5%. Таким чином найбільш уразливими залишаються вікові групи 1-4 роки та дорослі.

Загальний рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції по області, порівняно з попереднім тижнем, знизився на 1,9%, у тому числі серед дітей до 17 років - на 3 випадки, серед дорослих – практично на рівні.

Згідно факторного аналізу 32,5% хворих пов’язують своє захворювання з вживанням готових домашніх страв з порушенням технології приготування та зберігання; з порушенням правил догляду за дітьми – 9,5%; з вживанням немитих овочів та фруктів – 20,8%; молочних продуктів, придбаних на ринку – 10,1%; риби солоної та в’яленої – 2,8%; м’ясних продуктів, придбаних на ринках – 9,2%; не встановлений фактор – 15,1 %.

З метою проведення моніторингу за станом питної води по Одеській області відібрано 107 проб на санітарно-мікробіологічні і 97 проб – на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171- «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-хімічним показникам 16 проб (Роздільнянський, Саратський, Арцизький райони); по санітарно-мікробіологічним показникам всі досліджені проби стандартні.

Для вжиття відповідних заходів інформація про всі виявлені нестандартні проби питної води направлена до Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, головам районних державних адміністрацій, міським та сільським головам і керівникам водопостачальних підприємств та організацій.

Радіаційний фон на території області складає 10-14 мкР/год, що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

Санепідситуація залишається на контролі.