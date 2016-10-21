Что такое SOR? Или главные преимущества медицинской услуги «Второе мнение» в радиологии

Сомневаетесь в поставленном диагнозе? Требуется хирургическое вмешательство, но Вы не уверены, каким методом и где именно проводить операцию? А может быть операция и вовсе не нужна? Перед Вами и Вашим лечащим врачом стоит сложный выбор? Во всех этих случаях на помощь приходит медицинская услуга, которая называется «Второе мнение» или «Second Opinion». Она уже давно доступна пациентам Соединенных Штатов и Европы, но на украинском рынке медицинских услуг этот сервис только начинает получать популярность.

Суть услуги «Второе мнение» в том, что если пациент или доктор хочет убедиться в правильности поставленного диагноза и назначенного лечения, он может обратиться за дополнительной консультацией к независимому эксперту. Причем не просто к эксперту в своей области, а опытному врачу, за плечами которого есть много лет практики и высокая репутация. Более того, благодаря современным технологиям привлеченный эксперт может находиться в любой точке земного шара.

Согласитесь, ни один специалист не может досконально разбираться во всех сферах диагностики. Поэтому, например, в Америке отменяется до 30% уже назначенных хирургических вмешательств. Их заменяют на консервативную терапию. Более того, благодаря услуге «Второе мнение» в США при радиологических исследованиях независимое медицинское заключение снижает вероятность некорректного диагноза до 90%. Мы бы хотели остановиться на вопросе получения второго мнения эксперта при интерпретации снимков, полученных с помощью компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Не секрет, что на сегодняшний день в Украине количество закупленного клиниками и больницами современного оборудования для медицинской визуализации (магнитно-резонансных и компьютерных томографов) значительно превышает количество компетентных профессионалов, способных правильно трактовать результаты исследований. В связи с этим в Украине в 2016 году начал работу новый проект под названием «Второе мнение в радиологии» (Second Opinion in Radiology – SOR), который объединил высококлассных специалистов в области рентгенологии и радиологии со всей Украины. Все доктора, участвующие в проекте имеют многолетний практический опыт описания снимков КТ и МРТ и хорошую репутацию среди пациентов, а также своих коллег и врачей-клиницистов.

Именно в радиологии практика получения второго мнения наиболее широко распространена и множество пациентов уже смогли оценить неоспоримые преимущества услуги:

- заключение экспертов будет полностью независимым;

- нет необходимости проходить дополнительное обследование;

- пациент получает заключение ведущих специалистов в своей области;

- результаты «Второго мнения» помогут обрести психологический комфорт во время лечения;

- экономия средств - выявленные несоответствия в описании сохранят те деньги, которые пациент может потратить на неэффективное лечение;

- на основании новых данных лечащий врач предложит альтернативные варианты лечения;

- пациент и врач получат подтверждение или опровержение необходимости оперативного вмешательства;

- самое главное, услуга «Второе мнение» может уберечь пациента от врачебной ошибки и спасти жизнь пациента.

Для того чтобы получить второе мнение в описании снимков МРТ или КТ не нужно ехать в другой город и неделями ждать ответа экспертов. Благодаря развитию технологий, альтернативную точку зрения на результаты томографии, а, следовательно, и поставленный на их основании диагноз или назначенное лечение, можно получить не выходя из дома или офиса. Достаточно загрузить имеющуюся у вас информацию (снимки) на сервер SOR и оплатить консультацию специалиста. Изучение снимков экспертами SOR займет не больше суток, после чего пациент получит заключение двух независимых специалистов.

Так что если Вы или Ваш лечащий врач в чем-либо не уверены или сомневаетесь – во враче, в диагнозе, в полноте проведенного исследования, в правильности описания снимков МРТ или КТ, в необходимости тех или иных процедур (особенно хирургических), рекомендуем подстраховаться, получив «Второе мнение» от экспертов в области радиологии с помощью сервиса Second Opinion in Radiology (SOR).