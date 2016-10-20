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Серцево-судинні захворювання — одна з головних причин смертності у світі

Серцево-судинні захворювання — одна з головних причин смертності у світі


За останнє десятиліття різко збільшилася захворюваність серцево-судинними патологіями, що пов'язано зі стресами, нездоровим способом життя, недосипами і незбалансованим режимом дня. Більше половини населення планети страждають хворобами серця, навіть не підозрюючи про їх існування.

 

За даними ВОЗ, кардіологічні захворювання — одна з головних причин смертності в усьому світі.

 

Якщо раніше серцевими захворюваннями страждали переважно літні люди, сьогодні вік потенційних хворих — 40-45 років. Кардіологи відзначають, що у пацієнтів найчастіше зустрічаються такі захворювання: ішемічна хвороба серця, аритмія, міокардит та ендокардит, інсульт, інфаркт міокарда, серцева недостатність, стенокардія, гіпертонічна хвороба.

 

Прихованими ознаками серцево-судинних хвороб нерідко стають головні болі, запаморочення, дратівливість і перепади настрою, млявість і слабкість, безсоння. При появі таких ознак необхідно записатися на прийом до кардіолога.

 

Сучасна медицина має у своєму розпорядженні низку ефективних методик для інструментальної діагностики — УЗД серця, ЕКГ і ЕхоКГ, фонокардіографія.

 

Для обстеження пацієнтів з підозрою на серцево-судинні патології найчастіше застосовуються ЕКГ і УЗД серця. Ці дві методики дозволяють отримати точні результати навіть на початковій стадії захворювання. За умови дотримання рекомендацій лікаря пацієнтам вдається уникнути передінфарктних і передінсультних станів.

Серцево-судинні захворювання — одна з головних причин смертності у світі

 

 

Записатися на УЗД серця ви можете через безкоштовний сервіс запису пацієнтів Likarni.com.

 

«Молодым» захворюванням вважається інсульт, так як він досить часто виникає не тільки у людей похилого віку, а й у представників молодого покоління. Перша передумова до небезпечного нападу — мікроінсульт. У людини виникають відчуття слабкості, порушення зору і різке зниження концентрації, головний біль, відчуття оніміння в кінцівках.

 

Більшість людей думають, що подібні симптоми — передумова нервового перенапруження (наприклад, пов'язане з перевантаженістю на роботі або підготовкою до сесії). Незважаючи на те що мікроінсульт характеризується короткочасністю (напад триває менше доби), він несе величезну небезпеку для здоров'я і життя людини.

 

Після перенесеного мікроінсульту ризик розвитку ішемічного інсульту з летальним результатом збільшується у декілька раз.

 

Інфаркт рідко зустрічається у молодого населення, але такий патологічний стан широко поширений серед жінок і чоловіків середнього віку. Стреси, постійне психічне навантаження і регулярні недосипання негативно впливають на роботу серця, в результаті чого можливий напад.

 

Більшість інфарктів та інсультів не розвиваються самі по собі, вони стають ускладненнями інших серцево-судинних захворювань. Щоб уникнути розвиток нападу, необхідно вміти вчасно розпізнавати тривожні напади та своєчасно звертатися за медичною допомогою. Записатися на консультацію до кардіолога рекомендується при наступних симптомах:

● нестабільний артеріальний тиск;

● прискорений або уповільнений пульс;

● біль в грудній клітці різної локалізації;

● задуха навіть при невеликому фізичному навантаженні;

● блідість і посиніння шкіри.

 

Не ігноруйте симптоми, проходьте своєчасно профілактичні огляди у лікаря і не забувайте, що життя у кожного з нас одне.
admin // 20 октября 2016 // // Обсудить на форуме

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