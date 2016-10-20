Серцево-судинні захворювання — одна з головних причин смертності у світі

|Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
|
|« Декабрь 2016 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
За останнє десятиліття різко збільшилася захворюваність серцево-судинними патологіями, що пов'язано зі стресами, нездоровим способом життя, недосипами і незбалансованим режимом дня. Більше половини населення планети страждають хворобами серця, навіть не підозрюючи про їх існування.
За даними ВОЗ, кардіологічні захворювання — одна з головних причин смертності в усьому світі.
Якщо раніше серцевими захворюваннями страждали переважно літні люди, сьогодні вік потенційних хворих — 40-45 років. Кардіологи відзначають, що у пацієнтів найчастіше зустрічаються такі захворювання: ішемічна хвороба серця, аритмія, міокардит та ендокардит, інсульт, інфаркт міокарда, серцева недостатність, стенокардія, гіпертонічна хвороба.
Прихованими ознаками серцево-судинних хвороб нерідко стають головні болі, запаморочення, дратівливість і перепади настрою, млявість і слабкість, безсоння. При появі таких ознак необхідно записатися на прийом до кардіолога.
Сучасна медицина має у своєму розпорядженні низку ефективних методик для інструментальної діагностики — УЗД серця, ЕКГ і ЕхоКГ, фонокардіографія.
Для обстеження пацієнтів з підозрою на серцево-судинні патології найчастіше застосовуються ЕКГ і УЗД серця. Ці дві методики дозволяють отримати точні результати навіть на початковій стадії захворювання. За умови дотримання рекомендацій лікаря пацієнтам вдається уникнути передінфарктних і передінсультних станів.
Записатися на УЗД серця ви можете через безкоштовний сервіс запису пацієнтів Likarni.com.
«Молодым» захворюванням вважається інсульт, так як він досить часто виникає не тільки у людей похилого віку, а й у представників молодого покоління. Перша передумова до небезпечного нападу — мікроінсульт. У людини виникають відчуття слабкості, порушення зору і різке зниження концентрації, головний біль, відчуття оніміння в кінцівках.
Більшість людей думають, що подібні симптоми — передумова нервового перенапруження (наприклад, пов'язане з перевантаженістю на роботі або підготовкою до сесії). Незважаючи на те що мікроінсульт характеризується короткочасністю (напад триває менше доби), він несе величезну небезпеку для здоров'я і життя людини.
Після перенесеного мікроінсульту ризик розвитку ішемічного інсульту з летальним результатом збільшується у декілька раз.
Інфаркт рідко зустрічається у молодого населення, але такий патологічний стан широко поширений серед жінок і чоловіків середнього віку. Стреси, постійне психічне навантаження і регулярні недосипання негативно впливають на роботу серця, в результаті чого можливий напад.
Більшість інфарктів та інсультів не розвиваються самі по собі, вони стають ускладненнями інших серцево-судинних захворювань. Щоб уникнути розвиток нападу, необхідно вміти вчасно розпізнавати тривожні напади та своєчасно звертатися за медичною допомогою. Записатися на консультацію до кардіолога рекомендується при наступних симптомах:
● нестабільний артеріальний тиск;
● прискорений або уповільнений пульс;
● біль в грудній клітці різної локалізації;
● задуха навіть при невеликому фізичному навантаженні;
● блідість і посиніння шкіри.
Не ігноруйте симптоми, проходьте своєчасно профілактичні огляди у лікаря і не забувайте, що життя у кожного з нас одне.