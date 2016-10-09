Проктологическая служба Херсонщины: достижения и перспективы

Херсонская городская клиническая больница имени
Е.Е.Карабелеша, которую возглавляет заслуженный врач Украины Алла Малицкая, –
одна из лучших в регионе. Коллектив
творческий, в постоянном поиске
новых методик и технологий. Ежегодно здесь проводятся форумы с участием ведущих ученых Украины. На 14-й региональной научно-практической конференции обсуждались современные возможности колопроктологии: от ранней диагностики и этапов
специализированного лечения до реабилитации и профилактики. Она была посвящена памяти создателя проктологической службы
на Херсонщине Виктора Сергеевича Глазкова – в этом году ему исполнилось бы 80
лет, а проктологическому отделению – 35. Его ученики работают не только в
медучреждениях Херсона, но и Киева,
Днепра и Санкт-Петербурга. Участников конференции, а это врачи –
хирурги, терапевты, организаторы
здравоохранения, семейные врачи –
приветствовали заместитель директора
Департамента здравоохранения Херсонской облгосадминистрации Лина Бондарева, и.о. заместителя мэра Херсона Елена Рузгис. Почетным гостем стал сын Виктора Глазкова Сергей, который работает заведующим инфекционным
отделением Мелитопольской клинической
больницы.
О становлении и развитии колопроктологии в Херсоне рассказал заведующий отделением, заслуженный
врач Украины Виталий Панов. Это
направление развивается успешно, и жители области могут получить качественную
помощь. Это подтвердил и заместитель директора Национального института рака, заслуженный
врач Украины, доктор медицинских наук
Анатолий Шудрак. Его доклад был посвящен хирургическому лечению рака прямой кишки. Во время проведения конференции обсуждались вопросы о совместной деятельности в будущем – повышении квалификации врачей,
проведении операций в больнице имени Е.Е.Карабелеша специалистами Национального института рака и
др.
Для главного врача больницы Аллы Малицкой эта конференция станет особенно памятной: ей вручен орден «За верность клятве
Гиппократа».
Зоя
Демченко