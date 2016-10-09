Проктологическая служба Херсонщины: достижения и перспективы

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В Одессе прошел 3-й Конгресс Евроазиатской Ассоциации дерматовенерологов
С 31 мая по 4 июня 2013 года в Одессе прошел третий Конгресс Евро-Азиатской Ассоциации дерматовенерологов. Самые авторитетные специалисты мира делились опытом с украинскими коллегами, и эту встречу ...
Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів
Всеукраїнська науково-практична конференція за такою темою відбулась 17 травня у Києві. Про цю подію ви зможете дізнатись у другому номері журналу «Інфекційний контроль».
Открытие нового терапевтического корпуса Рокитневской ЦРБ
     
Олександр Аніщенко: «Дніпропетровщина є лідером в модернізації системи охорони здоров’я України»
Дніпропетровську область з робочою поїздкою відвідав Міністр охорони здоров’я України Олександр Аніщенко. Він високо оцінив хід модернізації медичної галузі в Дніпропетровській області. «На ...
Всеукраїнська конференція в Іллічівську
7 вересня в м. Іллічівську Одеської області розпочала роботу триденна всеукраїнська науково-практична конференція з актуальних питань епіднагляду за особливо небезпечними інфекційними захворюваннями, ...

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Новости ООН. Здравоохранение
На 94-м году жизни скончался д-р Хальфдан Малер, третий Генеральный директор ВОЗ
ВОЗ глубоко опечалена в связи с кончиной д-ра Хальфдана Малера, ушедшего из жизни 14 декабря 2016 года. Д-р Малер исполнял обязанности Генерального директора ВОЗ с 1973 по 1988 год.
ВОЗ наращивает деятельность в Алеппо и требует обеспечить безопасность медицинского персонала
ВОЗ совместно с ООН и другими партнерами ведет работу по организации помощи людям, оказавшимся в эпицентре конфликта, и оказанию поддержки внутренне перемещенным лицам.
Благодаря борьбе с малярией положение уязвимых людей в Африке улучшилось, но темпы глобального прогресса недостаточны
По данным ВОЗ, дети и беременные женщины в Африке к югу от Сахары получили более широкий доступ к эффективным средствам борьбы с малярией. Но во многих странах региона охват программами остается в ...

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Проктологическая служба Херсонщины: достижения и перспективы

Проктологическая служба Херсонщины: достижения и перспективыХерсонская городская клиническая больница имени Е.Е.Карабелеша, которую возглавляет заслуженный врач Украины Алла Малицкая, – одна из лучших в регионе. Коллектив творческий, в постоянном поиске новых методик и технологий. Ежегодно здесь проводятся форумы с участием ведущих ученых Украины. На 14-й региональной научно-практической конференции обсуждались современные возможности колопроктологии: от ранней диагностики и этапов специализированного лечения до реабилитации и профилактики. Она была посвящена памяти создателя проктологической службы на Херсонщине Виктора Сергеевича Глазкова – в этом году ему исполнилось бы 80 лет, а проктологическому отделению – 35. Его ученики работают не только в медучреждениях Херсона, но и Киева, Днепра и Санкт-Петербурга. Участников конференции, а это врачи – хирурги, терапевты, организаторы здравоохранения, семейные врачи – приветствовали заместитель директора Департамента здравоохранения Херсонской облгосадминистрации Лина Бондарева, и.о. заместителя мэра Херсона Елена Рузгис. Почетным гостем стал сын Виктора Глазкова Сергей, который работает заведующим инфекционным отделением Мелитопольской клинической больницы.
Проктологическая служба Херсонщины: достижения и перспективыО становлении и развитии колопроктологии в Херсоне рассказал заведующий отделением, заслуженный врач Украины Виталий Панов. Это направление развивается успешно, и жители области могут получить качественную помощь. Это подтвердил и заместитель директора Национального института рака, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Анатолий Шудрак. Его доклад был посвящен хирургическому лечению рака прямой кишки. Во время проведения конференции обсуждались вопросы о совместной деятельности в будущем – повышении квалификации врачей, проведении операций в больнице имени Е.Е.Карабелеша специалистами Национального института рака и др.
Для главного врача больницы Аллы Малицкой эта конференция станет особенно памятной: ей вручен орден «За верность клятве Гиппократа».
Зоя Демченко
Lidia // 9 октября 2016 // // Обсудить на форуме

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