Директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА, заслуженный врач Украины Виктор Короленко: «Наша профессия была, есть и будет»

В областном академическом музыкально-драматическом театре имени Николая Кулиша собрались медицинские работники и представители органов власти, чтобы отметить профессиональный праздник.



– Я всегда очень волнуюсь, когда выхожу на эту сцену, – признался коллегам руководитель отрасли Виктор Короленко. – В нашей области работают прекрасные специалисты, и хочется всех поблагодарить за самоотверженный труд, верность профессии. Несмотря ни на что, наша профессия была, есть и будет».



Высокую оценку работе учреждений здравоохранения региона дал председатель областного совета Андрей Путилов. Он рассказал о финансовой поддержке областной детской клинической больницы (выделено 8,1 млн. грн.) и подчеркнул, что государство должно больше уделять внимания медицине.



– Медики – очень нужные обществу люди. Особенность избранной профессии, заключается в том,что приходится переживать за людей, которые теряют веру в будущее. Именно медицинские работники своим словом, прикосновением, действиями помогают победить страх и сомнения, поверить в собственные силы, чтобы быстрее выздороветь, – отметила первый заместитель главы областной государственной администрации Валентина Сичевая. Она вручила почетные грамоты Роману Бидованцу (областная клиническая больница) Николаю Стратиенко (областной кардиодиспансер), Елене Берест (Херсонская городская клиническая больница имени А.и О.Тропиных), Владимиру Лаптеву (областной наркодиспансер) и благодарности – Наталии Корниенко (Высокопольский центр первичной медико-санитарной помощи), Ирине Новак (Чаплынская ЦРБ), Марии Рейгарт (Новотроицкий центр первичной медико-санитарной помощи).



Наиболее отличившиеся награждены почетными грамотами Министерства здравоохранения Украины, областного и городского советов, отраслевого профсоюза.



Актеры театра подарили прекрасный концерт, в котором приняли участие и победители областного смотра художественной самодеятельности работников здравоохранения.

Зоя Демченко

