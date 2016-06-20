Прикосновение к прекрасному: встреча в библиотеке

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В Одессе прошел 3-й Конгресс Евроазиатской Ассоциации дерматовенерологов
С 31 мая по 4 июня 2013 года в Одессе прошел третий Конгресс Евро-Азиатской Ассоциации дерматовенерологов. Самые авторитетные специалисты мира делились опытом с украинскими коллегами, и эту встречу ...
Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів
Всеукраїнська науково-практична конференція за такою темою відбулась 17 травня у Києві. Про цю подію ви зможете дізнатись у другому номері журналу «Інфекційний контроль».
Открытие нового терапевтического корпуса Рокитневской ЦРБ
     
Олександр Аніщенко: «Дніпропетровщина є лідером в модернізації системи охорони здоров’я України»
Дніпропетровську область з робочою поїздкою відвідав Міністр охорони здоров’я України Олександр Аніщенко. Він високо оцінив хід модернізації медичної галузі в Дніпропетровській області. «На ...
Всеукраїнська конференція в Іллічівську
7 вересня в м. Іллічівську Одеської області розпочала роботу триденна всеукраїнська науково-практична конференція з актуальних питань епіднагляду за особливо небезпечними інфекційними захворюваннями, ...

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ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА «MTEC.KIEV»

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Новости ООН. Здравоохранение
На 94-м году жизни скончался д-р Хальфдан Малер, третий Генеральный директор ВОЗ
ВОЗ глубоко опечалена в связи с кончиной д-ра Хальфдана Малера, ушедшего из жизни 14 декабря 2016 года. Д-р Малер исполнял обязанности Генерального директора ВОЗ с 1973 по 1988 год.
ВОЗ наращивает деятельность в Алеппо и требует обеспечить безопасность медицинского персонала
ВОЗ совместно с ООН и другими партнерами ведет работу по организации помощи людям, оказавшимся в эпицентре конфликта, и оказанию поддержки внутренне перемещенным лицам.
Благодаря борьбе с малярией положение уязвимых людей в Африке улучшилось, но темпы глобального прогресса недостаточны
По данным ВОЗ, дети и беременные женщины в Африке к югу от Сахары получили более широкий доступ к эффективным средствам борьбы с малярией. Но во многих странах региона охват программами остается в ...

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Прикосновение к прекрасному: встреча в библиотеке

Прикосновение к прекрасному: встреча в библиотекеПод таким названием в г.Херсоне в областной научной медицинской библиотеке в годовщину ее основания состоялось торжественное открытие выставки творческих работ сотрудников лечебно-профилактических учреждений. Присутствующих тепло приветствовали директор библиотеки Татьяна Дижур, директор Департамента здравоохранения ОГА, заслуженный врач Украины Виктор Короленко, главный врач областного онкологического диспансера, заслуженный врач Украины Ирина Сокур.

Каждая выставка – это открытие новых талантов, это – мир красоты и творчества; она еще раз продемонстрировала, что врачи – талантливые люди. Они могут не только успешно лечить больных, но и творить, создавать уникальные работы, которые волнуют других.

Важно, что люди, которые постоянно соприкасаются с чужой болью, остаются открытыми, доброжелательными для окружающих; имеют чистую, светлую поэтическую душу, которая находит свое отражение в искусстве. И это дает им возможность сохранить их человеческие качества и не поддаваться эмоциональному выгоранию.

В экспозиции были представлены работы сотрудников областного онкологического диспансера: Галины Руденко, известного не только на Херсоне, но и за ее пределами мастера флористики, вышивки молодой Ольги Хлыстун; акварели врача-хирурга областного противотуберкулезного диспансера Максима Бабича; уникальные украшения заместителя по поликлинической работе областной клинической больницы Нины Бирючевской, а также прекрасные работы библиотекарей Татьяны Дижур, Анны Рихтер, Татьяны Шум, Аллы Лысенко.

Мастерство участников выставки высоко оценила заместитель председателя Херсонского союза народного творчества «Днепровская палитра» Юлия Сытник: «Приятно знакомиться с шедеврами медработников. Это – настоящая арт-терапия для посетителей. Восхищают также работы библиотекарей». Она сообщила, что четверо участников – Максим Бабич, Анна Рихтер, Татьяна Шум и Алла Лысенко – стали членами творческого союза.

– Быть успешным – значит стать лучшим, более мудрым, чем ты был. Наши медработники – творческие, духовно чистые люди. Медицина благословенна Богом, – подчеркнул руководитель отрасли Виктор Короленко.

Уникальные творческие работы подарил много позитива посетителям выставки.

Прикосновение к прекрасному: встреча в библиотекеПрикосновение к прекрасному: встреча в библиотекеПрикосновение к прекрасному: встреча в библиотеке

 


Зоя Демченко
Lidia // 20 июня 2016 // // Обсудить на форуме

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