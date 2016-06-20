Прикосновение к прекрасному: встреча в библиотеке

|Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
|
|« Декабрь 2016 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Под таким названием в
г.Херсоне в областной научной медицинской библиотеке в годовщину ее основания состоялось торжественное открытие выставки
творческих работ сотрудников лечебно-профилактических учреждений.
Присутствующих тепло приветствовали директор библиотеки Татьяна Дижур, директор Департамента
здравоохранения ОГА, заслуженный врач
Украины Виктор Короленко, главный врач областного онкологического диспансера, заслуженный врач Украины Ирина
Сокур.
Каждая выставка – это открытие новых талантов, это – мир
красоты и творчества; она еще раз
продемонстрировала, что врачи – талантливые люди. Они могут не только
успешно лечить больных, но и творить, создавать уникальные работы, которые
волнуют других.
Важно, что люди, которые
постоянно соприкасаются с чужой болью, остаются открытыми, доброжелательными
для окружающих; имеют чистую, светлую
поэтическую душу, которая находит свое отражение в искусстве. И это дает им
возможность сохранить их человеческие качества и не поддаваться эмоциональному выгоранию.
В экспозиции были
представлены работы сотрудников областного онкологического диспансера: Галины
Руденко, известного не только на Херсоне, но и за ее пределами мастера флористики, вышивки молодой Ольги Хлыстун; акварели врача-хирурга областного противотуберкулезного диспансера Максима Бабича; уникальные украшения заместителя по поликлинической работе
областной клинической больницы Нины Бирючевской, а также прекрасные работы библиотекарей Татьяны Дижур, Анны
Рихтер, Татьяны Шум, Аллы Лысенко.
Мастерство участников выставки высоко оценила заместитель председателя Херсонского союза народного творчества
«Днепровская палитра» Юлия Сытник: «Приятно знакомиться с шедеврами
медработников. Это – настоящая арт-терапия для посетителей. Восхищают также работы библиотекарей». Она сообщила, что четверо участников – Максим Бабич, Анна
Рихтер, Татьяна Шум и Алла Лысенко – стали членами творческого союза.
– Быть успешным – значит стать лучшим, более мудрым,
чем ты был. Наши медработники – творческие, духовно чистые люди. Медицина
благословенна Богом, – подчеркнул
руководитель отрасли Виктор Короленко.
Уникальные творческие работы подарил много позитива посетителям выставки.