Прикосновение к прекрасному: встреча в библиотеке

Под таким названием в г.Херсоне в областной научной медицинской библиотеке в годовщину ее основания состоялось торжественное открытие выставки творческих работ сотрудников лечебно-профилактических учреждений. Присутствующих тепло приветствовали директор библиотеки Татьяна Дижур, директор Департамента здравоохранения ОГА, заслуженный врач Украины Виктор Короленко, главный врач областного онкологического диспансера, заслуженный врач Украины Ирина Сокур.



Каждая выставка – это открытие новых талантов, это – мир красоты и творчества; она еще раз продемонстрировала, что врачи – талантливые люди. Они могут не только успешно лечить больных, но и творить, создавать уникальные работы, которые волнуют других.



Важно, что люди, которые постоянно соприкасаются с чужой болью, остаются открытыми, доброжелательными для окружающих; имеют чистую, светлую поэтическую душу, которая находит свое отражение в искусстве. И это дает им возможность сохранить их человеческие качества и не поддаваться эмоциональному выгоранию.



В экспозиции были представлены работы сотрудников областного онкологического диспансера: Галины Руденко, известного не только на Херсоне, но и за ее пределами мастера флористики, вышивки молодой Ольги Хлыстун; акварели врача-хирурга областного противотуберкулезного диспансера Максима Бабича; уникальные украшения заместителя по поликлинической работе областной клинической больницы Нины Бирючевской, а также прекрасные работы библиотекарей Татьяны Дижур, Анны Рихтер, Татьяны Шум, Аллы Лысенко.



Мастерство участников выставки высоко оценила заместитель председателя Херсонского союза народного творчества «Днепровская палитра» Юлия Сытник: «Приятно знакомиться с шедеврами медработников. Это – настоящая арт-терапия для посетителей. Восхищают также работы библиотекарей». Она сообщила, что четверо участников – Максим Бабич, Анна Рихтер, Татьяна Шум и Алла Лысенко – стали членами творческого союза.



– Быть успешным – значит стать лучшим, более мудрым, чем ты был. Наши медработники – творческие, духовно чистые люди. Медицина благословенна Богом, – подчеркнул руководитель отрасли Виктор Короленко.



Уникальные творческие работы подарил много позитива посетителям выставки.

Зоя Демченко

