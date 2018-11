Вакцинный Саммит 2018. Новые вызовы для системы общественного здоровья

От предупреждения отдельных заболеваний – к улучшению здоровья всего общества





9 ноября 2018 года в Киеве в рамках научно-практической конференции «Вопросы иммунологии в педиатрии» состоялся сателлитный симпозиум «Вакцинный Саммит 2018» с международным участием, посвященный актуальным вопросам вакцинации и совершенствования профилактической работы в борьбе с инфекционными заболеваниями.





Мероприятие, которое проходило при поддержке компании GSK Украина, объединило ведущих международных специалистов в области иммунизации, представителей отечественных научных учреждений, иммунологов, семейных врачей, педиатров, неонатологов и журналистов специализированных СМИ. Поскольку Саммит проводился в режиме прямой веб-трансляции, получить информацию о последних достижениях мировой науки в области иммунизации и приобщиться к дискуссии смогли специалисты из Харькова, Днепра, Винницы, Одессы и Львова.





Вакцинация – одна из самых успешных и экономически эффективных мер профилактики инфекционных заболеваний из числа всех существующих сегодня. За исключением использования чистой питьевой воды, никакие другие меры, даже применение антибиотиков, не оказали такое значительное влияние на снижение уровня смертности, как использование вакцин1. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), благодаря прививкам ежегодно в мире удается предупредить от двух до трех миллионов смертей, а при повышении глобального уровня иммунизации эти цифры выросли бы еще на 1,5 миллиона. Сегодня вакцины защищают человечество от 30 заболеваний, в том числе таких опасных, как рак шейки матки, полиомиелит, дифтерия, корь, столбняк, гепатит В, коклюш, пневмония, краснуха. Кроме того, предупреждая заболевания, прививки помогают ограничить рост антибиотикорезистентности – явления, приобретающего масштаб глобальной угрозы здоровью и безопасности человечества2.

Несмотря на усилия, прилагаемые в мире для увеличения уровня охвата вакцинацией, глобальный показатель несколько лет остается на уровне 85%. Именно столько детей в мире (около 116 миллионов) получили в течение 2017 года три дозы комбинированной вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, и столько же вакцинированы против полиомиелита. Вместе с тем глобальный уровень охвата иммунизацией против краснухи составляет всего 52%, пневмококковой инфекции – 44%, ротавируса – 28%, две рекомендованные дозы вакцины против кори получили только 67% детей3.





Важным фактором на сегодняшний день является количество и скорость распространения заболеваний. Низкие показатели охвата иммунизацией свидетельствуют о высокой вероятности вспышек опасных заболеваний, как это произошло в Европейском регионе ВОЗ, где в 2017 году было зафиксировано около 22 000 случаев заболевания корью, а в январе-феврале 2018 – 11000 случаев. Крупнейшие вспышки кори сейчас происходят в Украине, Франции, Греции и Сербии. Главной причиной сложившейся катастрофической ситуации специалисты называют неэффективность внедрения программ иммунизации: в 2016 году каждый 15-й ребенок в регионе не получил даже первую дозу вакцины против кори4 – заболевания, от которого только в 2016 году в мире умерло 89 780 человек. В то же время на сегодняшний день существует эффективная вакцина с приемлемой переносимостью, использование которой в течение 2000-2016 годов предотвратили приблизительно 20,4 миллионов смертей от кори в мире5.





Наихудшая ситуация по заболеваемости корью в Европейском регионе ВОЗ наблюдается в Украине, где в начале 2016 года вторую дозу вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) в соответствии с национальным календарем прививок получили только 31% детей (против 95% в 2008 году)6. Это самый низкий уровень охвата вакцинацией против кори в Европейском регионе ВОЗ и один из самых низких в мире: в 2017 году Украина вошла в десятку стран, где этот показатель был менее 50% (вместе с Анголой, Сирией, Южным Суданом, Нигерией и Сомали)7. Угрожающая ситуация сложилась в Украине и с охватом населения иммунизацией против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита: так, в 2016 году 3 рекомендованые дозы вакцины АКДС получили только 19% детей, а 3 рекомендованные дозы оральной полиовакцины (ОПВ) – 56% детей6.





К катастрофическому снижению охвата иммунизацией населения Украины привело прежде всего недоверие общества к вакцинации. Участники «Вакцинного Саммита 2018» отметили, что первым шагом для преодоления сложившейся ситуации и восстановления доверия к иммунизации должно быть объединение усилий медицинского сообщества, государства и общественности для развенчания мифов о вакцинации путем предоставления обществу достоверной, научно обоснованной информации.





Так, Отавио Цинтра (Otavio Cintra), медицинский директор GSK Вакцины по вопросам науки и общественному здоровью, Бельгия, в своем выступлении в рамках саммита остановился на вопросе вакцинации детей из групп риска.





В развитых странах вакцинация рекомендована как недоношенным детям, так и детям и взрослым с ослабленной функцией иммунной системы вследствие врожденных или приобретенных нарушений, заболеваний и/или их лечения; детям и взрослым с аутоиммунными заболеваниями – такими, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, пациентам с онкологическими заболеваниями и лицам с хроническими заболеваниями: аспленией или гипоспленией, хронической сердечной недостаточностью, хроническими заболеваниями легких, хронической печеночной недостаточностью, хронической почечной недостаточностью, в том числе пациентам на диализе8–10.





Делать недоношенным детям те же плановые прививки, как и доношенным, рекомендуют, в частности, Всемирная организация здравоохранения11, Консультативный комитет по вопросам вакцинации12, Американская академия педиатрии13,14, Канадский справочник по вопросам вакцинации15, Действующий комитет по вопросам вакцинации Германии (STIKO)16, Министерство здравоохранения Англии17. Недоношенных детей вакцинируют в том же возрасте и используя тот же график, что и в случае доношенных детей, в соответствии со стандартными рекомендациями11–17.





Важность вакцинации недоношенных детей, родившихся с низкой массой тела, обусловлена, прежде всего, нарушением функции иммунной системы, вызванным незрелыми физическими барьерами против инфекций, нарушениями врожденной и адаптивной иммунных ответов и сокращения времени передачи материнских антител через плаценту18, что в сочетании приводит к повышению риска развития заболеваний, в том числе вакцин-контролируемых19.





Так, в случае коклюша риск более тяжелого протекания заболевания у недоношенных детей по сравнению с доношенными вырастает в пять раз20, в случае пневмококковой инфекции – в 2,6 раза у младенцев с массой тела менее 2500 г и в девять раз у детей, рожденных до 32-й недели 21, в случае гриппа – в 2,5 раза22. В случае ротавирусного гастроэнтерита у недоношенных детей с очень низкой массой тела (<1500 г) и низкой массой тела (1500-2499 г) риск госпитализации вырастает в 2,6 раза по сравнению с доношенными младенцами19, 23.





Относительно эффективности вакцинации недоношенных детей, в частности – против коклюша, исследование, которое оценивало всех младенцев в Норвегии, родившихся с 1 января 1998 года по 31 декабря 2010 (36 913 родов, а это 5%, которые были преждевременными), показало, что недоношенные дети получают наибольшую пользу от введения вакцины, поскольку эффективность вакцинации в этой группе остается высокой. Для иммунизации использовалась вакцина ИНФАНРИКС™, которая позже была заменена вакциной ИНФАНРИКС™ ИПВ ХИБ (3, 5, 11-12 месяцев)24.





Акцентируя внимание присутствующих на важности вакцинации людей с хроническими заболеваниями, Отавио Цинтра привел факты, доказывающие, что пациенты с бронхиальной астмой имеют высокий уровень заболеваний, обусловленных вирусом гриппа25, а пациенты с хроническими заболеваниями, требующие частого посещения лечебных учреждений или длительной госпитализации, как в случае онкологических заболеваний, – высокий риск развития пневмококковой инфекции26.





Докладчик отметил, что вакцинация против пневмококка рекомендована при кохлеарной имплантации. Как показало исследование, проведенное в США, частота развития менингита, вызванного Streptococcus pneumoniae, составляет 138,2 случая на 100 000 человеко-лет, что более чем в 30 раз превышает заболеваемость в группе людей того же возраста общей популяции США27. Некоторые из наиболее распространенных возбудителей, выявленных при остром среднем отите, также часто вызывают бактериальный менингит28. Учитывая это, Центр по контролю и профилактике заболеваний в США рекомендует пневмококковою вакцинацию всем лицам, использующим кохлеарный имплант.





Резюмируя приведенные данные, Отавио Цинтра уточнил, что инактивированная вакцина может безопасно назначаться пациентам из группы риска, однако существует вероятность, что понадобятся дополнительные дозы в связи со снижением иммуногенного ответа. При рассмотрении вопроса об использовании живой вакцины у детей и подростков с ослабленной функцией иммунной системы необходимо проявлять осторожность29. При этом недавно проведенное или запланированное хирургическое вмешательство не является противопоказанием к вакцинации, а недавно проведенная вакцинация не является противопоказанием к операции. Если плановую операцию/анестезию возможно отложить, рекомендуют отложить ее на одну неделю после введения инактивированной вакцины и на три недели после введения живой аттенуированной вакцины у детей. Плановая вакцинация может быть отложена на одну неделю после проведения операции30.





Селим Бадур (Selim Badur), медицинский директор GSK Вакцины по вопросам науки и общественному здоровью, Бельгия, рассказал участникам «Вакцинного саммита-2018» о том, почему важно защищать от вакцин-контролируемых заболеваний взрослых.





В целом распространенность вакцин-контролируемых заболеваний среди взрослых выше, чем среди детей 31. Среди более 40 000 смертей от вакцин-контролируемых заболеваний, которые фиксируются ежегодно в США, 99% приходится на взрослых32. Однако охват вакцинацией у взрослых для большинства рекомендуемых вакцин – низкий31. Это приводит к снижению уровня коллективного иммунитета в популяции, смещению бремени некоторых заболеваний в старшие возрастные группы, постепенному повторному возникновению заболеваний у взрослых и подростков и, как следствие, продолжению существования вакцин-контролируемых заболеваний и их влиянию на эпидситуацию. Например, в Европе большинство случаев столбняка на сегодняшний день приходятся на пожилых людей из-за пониженного охвата вакцинацией или ослабления иммунитета33, а корь повторно возникла в Европейском регионе ВОЗ в результате субоптимальных уровней иммунизации в старшей возрастной группе34, 35.





Иммунная система меняется на протяжении всей жизни человека, а потому для эффективной профилактики заболеваний и улучшения уровня здоровья и благосостояния потребность в программах вакцинации существует на всех возрастных стадиях. Вопрос становится особенно актуальным в связи с ростом продолжительности жизни и старения населения, что приводит к увеличению в мире числа взрослых, чувствительных к вакцин-контролируемым заболеваниям – как из-за отсутствия прививок, так и из-за ослабления с годами иммунной защиты, сформированной в свое время после вакцинации. Пример – Австралия, где число случаев коклюша у взрослых возросло с 37% в 1993-1994 годах до 81% в 2004-2005 годах36.





Вакцинация играет важную роль для обеспечения здорового старения. Учитывая повышенную восприимчивость к инфекционным заболеваниям из-за старения иммунитета, коморбидность, пониженный ответ на терапию, применение большого количества лекарственных средств и частое пребывание в медицинских учреждениях пожилым людям рекомендуется определенный набор прививок. В список входят: иммунизация против коклюша для повышения качества жизни и вакцинация против гриппа, пневмококковой инфекции, гепатита А, дифтерии и столбняка – для снижения уровня смертности37. При этом вакцинация от пневмококка и гриппа защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.





Во время своего выступления Селим Бадур также уделил внимание опыту вакцинации беременных в мире, поскольку беременность связана с повышенной восприимчивостью к некоторым заболеваниям и тяжестью их протекания. Беременные женщины более чувствительны к малярии, листериозу и ВИЧ-1, тяжелее переносят грипп, герпес простой, оспу, корь, гепатит Е, ветряную оспу, кокцидиоидомикоз38, тогда как вакцинация способна защитить мать и плод во время беременности и ребенка в первые недели после рождения.





Важным направлением программы вакцинации в течение жизни в современном глобализированном мире должна быть иммунизация путешественников и мигрантов, поскольку большое количество перемещений между странами и континентами повысило потенциал распространения инфекционных заболеваний, создав условия для распространения патогенов в новой среде и рост влияния инфекционных заболеваний. Иммунизация – также ключевой компонент программ контроля инфекционных заболеваний среди работников системы здравоохранения и военнослужащих.





Резюмируя сказанное, Селим Бадур подчеркнул, что вакцинация в течение всей жизни смещает приоритет по предупреждению отдельных заболеваний на улучшение здоровья в целом, а успешная реализация программы зависит от принятия медицинским сообществом и населением долговременной ценности предупреждения заболевания. Необходимые коллективные усилия как органов системы здравоохранения, медицинских обществ, учебных медицинских заведений, специалистов сферы общественного здоровья и производителей вакцин, так и государства, политиков и регуляторных органов, общественности и СМИ.





Участники «Вакцинного Саммита 2018» единогласно отметили важность внедрения программ массовой иммунизации всех возрастных групп для формирования популяционного иммунитета и максимальной защиты от вакцин контролируемых инфекций, что является залогом эпидемиологического благополучия страны.





