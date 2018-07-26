Медицина в электронном формате уже в Украине

Украинские медицинские учреждения в рамках новой медицинской реформы переходят на электронный документооборот и внедряют современные технологии. В связи с этим возникла необходимость закупки компьютерной, печатной и мультимедийной техники, задача которой упростить административный процесс, и сэкономить время для выполнения непосредственной работы врачей – лечения людей.





При этом медицинский персонал столкнулся с новыми технологиями и оборудованием, которые нужно освоить в сжатые сроки, так как переход на электронный документооборот уже начался и предполагает внесение в электронный формат большого количества данных и печать огромного массива документов: справок, историй болезней, результатов исследований, рецептов, которые нужно предоставить пациенту.





Врачи работают в динамичном режиме, иногда решающими становятся минуты. Поэтому подготовка медицинских документов должна происходить максимально быстро, просто и понятно, не отвлекая врача от его непосредственной работы. Техника должна быть понятным инструментом и не заставлять врача тратить время её освоение и сервисное обслуживание. В связи с этим, самыми важными требованиями к оборудованию являются высокая производительность, экономичность и надежность решения, возможность сканирования и занесения данных в базы, а также простота в использовании и обслуживании устройств.





Эксперт в сфере печатной техники и старший менеджер представительства «Epson Europe B.V.», Александра Ткаченко, отмечает, что с необходимостью оперативно оборудовать клиники компьютерной техникой, врачи окунулись в новую сферу. Но представление о том, в чём отличия и преимущества того или иного устройства пока не сложились.





«В сегменте печатной техники, представлено огромное разнообразие печатных и сканирующих устройств, но вместе с тем в обществе укоренилась приверженность к лазерной печати. На самом деле наиболее выгодным для медицинских учреждений решением являются струйные многофункциональные устройства. Эти решения обошли лазерные устройства по их общей стоимости владения и экологичности. Основными преимуществами являются емкий стартовый комплект картриджей с чернилами или контейнеров – до 13500 отпечатков, отсутствие необходимости в дополнительном сервисном обслуживании при заправке устройства, минимальный набор расходных материалов для обслуживания, низкое энергопотребление, и что немаловажно высокая экологичность. Ведь струйные принтеры или МФУ выделяют в атмосферу на 92% меньше углекислого газа, в отличие от лазерных собратьев», – отмечает Александра Ткаченко.

Впрочем, это далеко не все оборудование, которое в ближайшее время потребуется украинским больницам. Речь также идет о новом для украинского здравоохранения понятии – «телемедицина», которая призвана обеспечить украинцев медицинским обслуживанием даже в отдаленных населенных пунктах. Медики смогут в формате видео-консультаций проводить консилиумы с узкоспециализированными врачами, их коллегами, и как результат предоставить пациентам более качественные медицинские услуги у себя в регионе. Такие проекты предусматривают приобретение оборудования для видео-визуализации, например, проекторы.





Александра Ткаченко продолжает: «На данном этапе особенно важно поддержать медицинский сектор необходимой информацией по выбору современной, качественной и надежной техники, а также провести оперативные обучения персонала. Бесплатный консалтинг медицинских учреждений любыми доступными инструментами входит в постоянную программу работы компании Epson с государственным корпоративным сектором Украины».













Справка:





Медицинская реформа в Украине и электронный документооборот. 1 января 2018 года стартовала медицинская реформа, одним из основных направлений которой является переход на электронную систему документооборота. Система "Электронное здоровье" основной инструментом Национальной службы здоровья для электронного документооборота, оплаты медицинским учреждениям согласно программе медицинских гарантий и сбора статистических данных в режиме реального времени. Сейчас в системе еще регистрируются медицинские учреждения, а врачи подписывают декларации с пациентами. Впоследствии функционал электронной системы будет расширяться: появятся электронные рецепты и медицинские карты. При этом, техника для внедрения электронного оборота документов на данный момент есть только в половине медицинских учреждений страны. В Минздраве рассчитывают восполнить пробелы и перейти на электронный документооборот уже к октябрю-ноябрю нынешнего года.





«Epson Europe B.V.» в Украине. Компания Epson осуществляет деятельность на территории Украины с 19 июля 2005 года. Список продукции, который поставляется в Украину, включает принтеры, многофункциональные устройства печати, расходные материалы к ним, планшетные и потоковые сканеры, мультимедийные проекторы, документ-камеры и очки дополненной реальности. За годы работы компания Epson заняла и успешно удерживает лидерские позиции на украинском рынке проекторов и устройств струйной печати.