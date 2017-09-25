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Местонахождение на сайте: » » » В Боливии постоят самый высотный Центр ядерных исследований
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    В Боливии постоят самый высотный Центр ядерных исследований

    19 сентября в Вене состоялось подписание контракта между Агентством по атомной энергии Боливии и АО «Государственный специализированный проектный институт» (входит в Росатом) на сооружение Центра ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто, Боливия. Подписи поставили генеральный директор АО «Государственный специализированный проектный институт» Вячеслав Галушков и генеральный исполнительный директор Агентства по атомной энергии Боливии Ортензия Хименес Ривера. Ввод в эксплуатацию первых объектов центра запланирован на 2019 год.

    Центр обеспечит широкое применение радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека. Проект сооружения центра уникален для мировой атомной отрасли. Выбранный боливийской стороной вариант размещения центра является самой высотной (4000 метров над уровнем моря) из всех площадок в мире, на которых ранее были построены атомные объекты.

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв отметил: «Мы предлагаем Боливии не просто строительство самого высокогорного ядерного научного центра в мире, мы предлагаем нашим партнёрам самые высокие технологии. Реализация этого проекта позволит Боливии стать региональным лидером в области ядерных исследований. По результатам выполнения ранее заключенного контракта на предварительные инженерные изыскания мы подтвердили пригодность площадки и в самое ближайшее время вместе с нашими боливийскими коллегами приступим к практическим мероприятиям по сооружению центра».

    Центр будет оснащен реакторной установкой на базе исследовательского водо-водяного реактора номинальной мощностью до 200 кВт, многоцелевой экспериментальной гамма-установкой, а также циклотронно-радио фармакологическим комплексом, инженерными сооружениями и различными лабораториями. Инвестиции в проект составят свыше 300 млн. долларов. Проектный срок службы центра составляет 50 лет. По истечении э того срока реактор может быть модернизирован для продления срока эксплуатации. Комплексное предложение Росатома предполагает не только сооружение самого центра, но и подготовку научного и инженерного персонала, ядерной инфраструктуры, поддержку в эксплуатации и сервисное обслуживание на протяжении всего срока службы Центра, а также научное сотрудничество.

    Уже более 50 лет исследовательские реакторы способствуют развитию научных инноваций и образования в более чем 50 странах по всему миру. На данный момент в мире насчитывается 245 рабочих исследовательских реакторов. Росатом построил более 120 исследовательских реакторов в России и за рубежом.

     

    Справка: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» объединяет около 350 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли России, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот. Росатом занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, занимая 1 место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2 место в мире по запасам урана и 4 место по объему его добычи; 2 место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.


    Внешняя пресс-служба ГК «Росатом» в Украине

    Фото: http://nikolaeva-ira.livejournal.com/396466.html
    admin // 25 сентября 2017 // // Обсудить на форуме

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