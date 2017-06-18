19 мая 2017 года в г. Киев в «Президент-отеле» состоялась международная конференция «Головная боль: вчера, сегодня, завтра».

Конференция была организована Украинским обществом изучения головной боли при поддержке Украинской ассоциации по изучению боли и под патронатом Европейской федерации головной боли (EHF).

Важно отметить что данная конференция стала первым по-настоящему европейским мероприятием такой направленности и масштаба, проводимым в Украине. Основной миссией конференции было обучение врачей различных специальностей основам и тонкостям ведения пациентов с головными болями.

Мероприятие представило уникальную площадку для обсуждения самых разных тем, включая изменения в классификации головной боли, вопросы терминологии и диагноза головных болей напряжения, мигрени, абузусных головных болей. Были освещены вопросы эпидемиологии головной боли в Европе и мире, характерные особенности редких форм головной боли, новые подходы к лечению мигрени и тригеминальных цефалгий, приоткрыта завеса тайны над методами лечения, которые ждут пациентов в недалеком будущем. Были разобраны интересные клинические случаи, а также проведена демонстрация пациента с хронической мигренью и техника его лечения путем введения ботулинического токсина.

Были продемонстрированы абсолютно новые, современные подходы к диагностике, лечению мигрени и тригеминальных цефалгий, а также возможностях, которые предоставляют современные IT-системы. Докладчики также пролили свет на вопросы диагностики и лечения менструальной мигрени, головной боли, связанной с высоким и низким внутричерепным давлением.

Всего в рамках программы конференции выступило 9 спикеров, 6 из которых приехали из-за рубежа и представляли Великобританию, Израиль, Польшу, Россию и Эстонию. Среди иностранных спикеров были: старший невролог центра головной боли госпиталя Гайс энд Сент Томас (Лондон) Джорджио Ламбру; президент Эстонского общества головной боли, член правления Европейской федерации головной боли (EHF), старший невролог клиники головной боли Университетского госпиталя Тарту (Эстония) Марк Бращинский; ученый секретарь Российского общества по изучению головной боли (РОИГБ), представитель России в Европейской федерации головной боли (EHF), д.мед.н., профессор Осипова Вера Валентиновна (Москва); директор клиники головной и лицевой боли медицинского центра Рамат Авив (Тель-Авив) Овед Дэниель; президент Польского общества головной боли, д.мед.н., профессор Магда Высоцка (Варшава); старший невролог клиники головной боли Университетского госпиталя Тарту (Эстония) Кати Тоом.

Украинские спикеры были представлены президентом Украинского общества изучения головной боли, заведующим кафедры неврологии ГЗ “Луганский государственный медицинский университет”, д.мед.н., профессором Романенко И.В. (Рубежное), заместителем директора по научной работе Института нейрохирургии имени академика А.П. Ромоданова, д.мед.н., профессором Белошицким Вадимом Васильевичем (Киев), доцентом кафедры акушерства и гинекологии ГЗ “Луганский государственный медицинский университет”, к.мед.н., доцентом Романенко Ириной Юрьевной (Рубежное).

Мероприятие посетило 287 врачей-неврологов, семейных врачей, кардиологов, офтальмологов, нейрохирургов и других специалистов. Высокий уровень конференции соответствовал современным требованиям, а пленарные сессии, презентации и мастер-класс способствовали вдохновляющему обмену опытом между участниками. Конференция дала уникальный шанс и удобную возможность для личных встреч и контактов с ведущими мировыми экспертами, друзьями и коллегами из Украины и стран Европы.

Девизом конференции стало повышение качества жизни граждан Украины, страдающих головной болью. Конференция сделала первый шаг, чтобы стать связующим звеном в решении проблем головной боли между наукой и клинической практикой.

Более детально ознакомиться с программой мероприятия, посмотреть фотоотчет, узнать о дате следующей конференции и подписаться на рассылку актуальных материалов можно на сайте www.headache.org.ua