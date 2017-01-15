Выставка «Здравоохранение 2017»

С 3 по 5 октября 2017 г. в Киеве на территории Международного выставочного центра (Броварской пр., 15) на евобережной состоится 26-ая Международная медицинская выставка «Здравоохранение».

Организаторами выступают компании ДП «Премьер Экспо» (Украина), ITE Group Plc. (Великобритания), GIMA (Германия).

Соорганизатор - Министерство здравоохранения Украины.

Генеральный информационный партнер - компания «Морион».

Выставка «Здравоохранение» представляет собой первое в Украине и четвертое в Европе мероприятие международного уровня и является действительным членом UFI (Всемирная ассоциация выставочной индустрии).

Разноплановость тематических разделов выставки «Здравоохранение» свидетельствует о широком спектре экспозиции: «Медицинская техника, оборудование для лечения и диагностики», «Расходные материалы, шовные материалы, медицинская одежда, средства для ухода и гигиены», «Медицинская мебель», «Современные информационные технологии в медицине», «Лабораторная медицина», «Медицинские научно-исследовательские, учебные заведения», «Инновационные медицинские технологии», «Проектирование, комплексного обустройства больниц, врачебных кабинетов, лечебных учреждений, санаториев», «Оборудование для очистки, дезинфекции, стерилизации и хранения стерильных изделий».

Ежегодно «Здравоохранение» собирает более 350 ведущих производителей и дистрибьюторов оборудования, услуг, медикаментов, изделий медицинского назначения из Украины и других стран. Более двух десятков лет выставка помогает расширить рынок и укрепить партнерские связи компаниям из Австрии, Беларуси, Германии, Греции, Индии, Испании, Италии, Китая, Кореи, Литвы, Латвии, Польши, Турции, Чехии, Швейцарии.

Эффективность участия также усиливается проведением программы Profmeeting это сервис для посетителей выставки, которые занимаются закупками медицинской и фармацевтической продукции. Воспользоваться сервисом могут владельцы и руководители медицинских учреждений, главные врачи частных

Научная программа

Темой специализированных семинаров и конференций станут актуальные вопросы радиологии, кардиологии, урологии, лабораторных исследований, фармацевтической отрасли и других секторов медицины.

«Здравоохранение» 2016: цифры и факты*

Общая выставочная площадь – 5 400 кв. м

Участники – 270 компании из 14 стран

Посетители – 8 350

Научная и деловая программа – 25 мероприятий.

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте www.publichealth.com.ua