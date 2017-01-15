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Местонахождение на сайте: » » » Выставка «Здравоохранение 2017»
8-й Международный медицинский форум

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В Одессе прошел 3-й Конгресс Евроазиатской Ассоциации дерматовенерологов
С 31 мая по 4 июня 2013 года в Одессе прошел третий Конгресс Евро-Азиатской Ассоциации дерматовенерологов. Самые авторитетные специалисты мира делились опытом с украинскими коллегами, и эту встречу ...
Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів
Всеукраїнська науково-практична конференція за такою темою відбулась 17 травня у Києві. Про цю подію ви зможете дізнатись у другому номері журналу «Інфекційний контроль».
Открытие нового терапевтического корпуса Рокитневской ЦРБ
     
Олександр Аніщенко: «Дніпропетровщина є лідером в модернізації системи охорони здоров’я України»
Дніпропетровську область з робочою поїздкою відвідав Міністр охорони здоров’я України Олександр Аніщенко. Він високо оцінив хід модернізації медичної галузі в Дніпропетровській області. «На ...
Всеукраїнська конференція в Іллічівську
7 вересня в м. Іллічівську Одеської області розпочала роботу триденна всеукраїнська науково-практична конференція з актуальних питань епіднагляду за особливо небезпечними інфекційними захворюваннями, ...

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ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА «MTEC.KIEV»

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Новости ООН. Здравоохранение
Исполнительный комитет ВОЗ согласовал первоначальный краткий список кандидатов на пост Генерального директора ВОЗ
Исполнительный комитет завершил первоначальное рассмотрение списка из шести кандидатов, предложенных государствами-членами.
Махмуд Фикри назначен на пост Директора Регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья
Исполнительный комитет ВОЗ, сто сороковая сессия которого проходит в настоящее время в Женеве, назначил д-ра Махмуда Фикри (Mahmoud Fikri), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на пост Директора ...
Совместное заявление по Сирии
На сегодняшний день в Сирии остается 15 осажденных зон, в которых заблокировано до 700 000 человек, в том числе около 300 000 детей.

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    26-я Международная медицинская выставка «Здравоохранение»

    Львівський медичний форум 2017

    АО МОТОР СИЧ выпускает ряд изделий и инструментов для травматологии и ортопедии
    Свежий номер
    №11-12 (649-650) за ноябрь-декабрь 2013 года
    №6 (644) за июнь 2013 года
    №12 (638) за декабрь 2012 года
    №9 (635) за сентябрь 2012 года
    №4-5 (632-633) за апрель-май 2012 года

    №2-3 (630-631) за февраль-март 2012 года

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    Выставка «Здравоохранение 2017»

    С 3 по 5 октября 2017 г. в Киеве на территории Международного выставочного центра (Броварской пр., 15) на  евобережной состоится 26-ая Международная медицинская выставка «Здравоохранение».

    Организаторами выступают компании ДП «Премьер Экспо» (Украина), ITE Group Plc. (Великобритания), GIMA (Германия).

    Соорганизатор - Министерство здравоохранения Украины.

    Генеральный информационный партнер - компания «Морион».

    Выставка «Здравоохранение» представляет собой первое в Украине и четвертое в Европе мероприятие международного уровня и является действительным членом UFI (Всемирная ассоциация выставочной индустрии).

    Разноплановость тематических разделов выставки «Здравоохранение» свидетельствует о широком спектре экспозиции: «Медицинская техника, оборудование для лечения и диагностики», «Расходные материалы, шовные материалы, медицинская одежда, средства для ухода и гигиены», «Медицинская мебель», «Современные информационные технологии в медицине», «Лабораторная медицина», «Медицинские научно-исследовательские, учебные заведения», «Инновационные медицинские технологии», «Проектирование, комплексного обустройства больниц, врачебных кабинетов, лечебных учреждений, санаториев», «Оборудование для очистки, дезинфекции, стерилизации и хранения стерильных изделий».

    Ежегодно «Здравоохранение» собирает более 350 ведущих производителей и дистрибьюторов оборудования, услуг, медикаментов, изделий медицинского назначения из Украины и других стран. Более двух десятков лет выставка помогает расширить рынок и укрепить партнерские связи компаниям из Австрии, Беларуси, Германии, Греции, Индии, Испании, Италии, Китая, Кореи, Литвы, Латвии, Польши, Турции, Чехии, Швейцарии.

    Эффективность участия также усиливается проведением программы Profmeeting это сервис для посетителей выставки, которые занимаются закупками медицинской и фармацевтической продукции. Воспользоваться сервисом могут владельцы и руководители медицинских учреждений, главные врачи частных

     Научная программа

    Темой специализированных семинаров и конференций станут актуальные вопросы радиологии, кардиологии, урологии, лабораторных исследований, фармацевтической отрасли и других секторов медицины.

    «Здравоохранение» 2016: цифры и факты*

    Общая выставочная площадь – 5 400 кв. м

    Участники – 270 компании из 14 стран

    Посетители – 8 350

    Научная и деловая программа – 25 мероприятий.

    Более подробную информацию Вы можете найти на сайте www.publichealth.com.ua
    admin // 15 января 2017 // // Обсудить на форуме

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