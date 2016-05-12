GE HEALTHCARE предложила украинскому министерству здравоохранения сотрудничество для оптимизации медицинской отрасли

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КИЕВ, Украина, 29 апреля 2016 года – В посольстве США в Украине состоялась встреча руководителей сферы здравоохранения, экономики, финансов, глав региональных администраций и ведущих медицинских экспертов страны с руководством компании GE Healthcare. Участники мероприятия обсудили пути оптимизации медицинской отрасли на государственном уровне, а также перспективы партнерства в этом направлении.
Одним из главных аспектов возможного сотрудничества была названа консультативная поддержка в подготовке отраслевых реформ системы здравоохранения Украины. GE Healthcare зарекомендовала себя надежным партнером государства как в рамках поставки высокотехнологичного медицинского оборудования, так и в разработке диагностических программ и комплексных проектов «под ключ».
Оснащение медицинских учреждений высокотехнологичным медицинским оборудованием является одним из важнейших условий эффективной работы системы здравоохранения. Способствуя этой цели, GE Healthcare успешно реализует комплексные медицинские проекты в направлениях кардиологии, онкологии, женского здоровья, педиатрии, лечении ВИЧ-инфекции, туберкулеза и ряде других. Компания также предлагает передовые медицинские технологии и услуги, которые удовлетворяют потребности в более широком доступе населения к качественной медицинской помощи. Глобальная экспертиза GE Healthcare позволяет оказывать комплексную поддержку в анализе ресурсов и планировании улучшений, консультируя партнеров во время решения задач самого высокого уровня, связанных с разработкой отраслевых программ и реформ здравоохранения.
«Обладая многолетним опытом в оснащении лечебных учреждений инновационным высокотехнологичным оборудованием, мы помогаем вывести медицинскую помощь населению страны на качественно новый уровень. Линейка продуктов и решений GE Healthcare покрывает порядка 70% потребностей учреждений здравоохранения в сложном диагностическом оборудовании и позволяет осуществлять масштабные комплексные проекты. Мы будем рады способствовать повышению качества медицинских услуг для украинцев в рамках сотрудничества с Министерством здравоохранения Украины», – отметил Оливье Боск, президент и главный исполнительный директор GE Healthcare в СНГ.
Участники встречи обсудили ряд важнейших направлений сотрудничества GE Healthcare и Минздрава Украины, включающих в себя возможности компании в оптимизации использования ресурсов и медицинского оборудования, в разработке решений «под ключ» для создания медицинских центров, в организации обучающих тренингов для медицинских специалистов и руководителей в сфере здравоохранения, а также в содействии привлечению внешнего финансирования. Инновационные технологии и комплексные решения GE Healthcare, зарекомендовавшие себя по всему миру, могут сыграть значимую роль и в реформировании здравоохранения в Украине.