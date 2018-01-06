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    Изжога повышает риск рака

    Изжога повышает риск рака
    Изжога, или гастроэзофагеальный рефлюкс, может привести к развитию смертельно опасных заболеваний, таких как рак верхних отделов пищевода и верхних дыхательных путей. Изжога вызывается выбросом желудочного сока в пищевод. Если такие выбросы происходят регулярно, то возникает воспаление нижнего отдела пищевода, или эзофагит. Это заболевание довольно легко поддается лечению, но если вовремя не обратить внимание на ярко выраженные симптомы болезни, то она может привести к гораздо более серьезным последствиям.
    Ученые из Медицинского центра Очснера (Ochsner Medical Center, США) выяснили, что регулярная изжога может привести к таким болезням, как стеноз пищевода и прободение стенки пищевода, а также рак пищевода, носоглотки и верхних дыхательных путей. Результаты исследования опубликованы в JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery.
    Ученые проанализировали медицинские данные свыше 28 000 пациентов возрасте старше 65 лет. У 13 805 из них в 2003-2011 годах были диагностированы онкологические заболевания дыхательных путей и верхних отделов пищеварительного тракта. Ученые выяснили, сколько участников исследования регулярно страдали от эзофагального рефлюкса вЂ“ обычной изжоги, чтобы подтвердить или опровергнуть связь этого явления с онкологическими заболеваниями.
    Оказалось, что люди с изжогой в 3 раза чаще страдали от рака гортани, примерно в 2,5 раза чаще - от рака носолотки, в 2 раза чаще - от рака миндалин, на 40% чаще - от рака придаточных пазух носа.В Ученые подчеркнули, что ежегодно от онкологических заболеваний верхних отделов пищевода и верхних дыхательных путей в мире умирают 360В 000 человек.
    Ученые пока не могут достоверно объяснить механизм зависимости возникновения онкологических заболеваний от частоты изжоги. Скорее всего, постоянное воздействие соляной кислоты, входящей в состав пищеварительного сока, на слизистую верхних отделов пищевода и верхних дыхательных путей вызывает дисплазию клеток слизистой, выстилающих пищевод (патология, называемая В«пищеводом БарретаВ»), что в свою очередь давно признано предраковым состоянием.
    Тем не менее, в этом исследовании не учитывалось влияние таких онкогенных факторов, как курение и употребление алкоголя. Для уточнения механизма такой зависимости необходимы более подробные исследования, в которых будут учтены и другие онкогенные факторы.

    Источник - МедНовости.ру
    Lidia // 6 января 2018 // НОВОСТИ Все что нас убивает // Обсудить на форуме

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