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Директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА, заслуженный врач Украины Виктор Короленко: «Мы оказываем медицинскую помощь».
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19 июн 2018, 21:31
Директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА, заслуженный врач Украины Виктор Короленко: «Мы оказываем медицинскую помощь».
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    » » » Директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА, заслуженный врач Украины Виктор Короленко: «Мы оказываем медицинскую помощь».

    Директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА, заслуженный врач Украины Виктор Короленко: «Мы оказываем медицинскую помощь».

    19 июн 2018, 21:31    admin
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    Бригада экстренной медицинской помощи.

    По традиции в областном академическом музыкально – драматическом театре имени Николая Кулиша собрались медицинские работники  и представители   органов власти, чтобы отметить профессиональный праздник.

    - Я всегда  очень волнуюсь, когда выхожу на эту сцену, - признался коллегам руководитель отрасли Виктор Короленко. – Человек, который принял решение стать медиком, должен быть добрым и внимательным, готовым к самопожертвованию. По-другому просто нельзя. Мы не предоставляем услугу, а оказываем медицинскую помощь. В нашей области работают  прекрасные специалисты, и хочется всех поблагодарить за самоотверженный труд,  верность профессии».

    Заместитель губернатора Андрей Болонь Заместитель главы областной государственной администрации  Андрей Болонь  тепло поблагодарил  работников здравоохранения за спасенные жизни,  возвращенное здоровье  и вручил почетные грамоты   Светлане Носовой (Департамент здравоохранения  ОГА. главный специалист отдела организационно – кадровой работы), Ирине Чори (Белозерский центр первичной – медико – санитарной помощи, главный врач), Светлане Капитан (Балтазаровская амбулатория общей практики семейной медицины  Чаплынского района, медицинская сестра).

    Именные стипендии  ОГА в отрасли  здравоохранения  получили 40 человек.   Среди них   специалисты областной клинической больницы      Олег Яремченко ( завотделением травматологии и ортопедии, заслуженный врач Украины), Сергей Ищенко ( завотделением лучевой диагностики),  Наталия Решетняк ( старшая  медсестра оперблока); Инна Гоголева (областная инфекционная больница имени Г.И.Горбачевского, врач – иммунолог), Константин Макеенко (облкардиодиспансер,заведующий областным центром аритмий), Наталья Сальникова  ( областной центр медико – социальной экспертизы, заместитель главного врача), Ольга Игнатьева  (областная детская клиническая больница, главная медсестра),   заведующие отделениями Виктория Ревунова   и Тамара Камчатова (Херсонская городская  клиническая больница имени  Е.Е.Карабелеша) и др.

    Директор Департамента здравоохранения ОГА Виктор Короленко По-особому тепло  была встречена на сцене команда экстренной медицинской помощи  ХОТЦЭМП И МК ( руководитель Андрей Беседин), которая  завоевала третье  общекомандное место  на «Черкасских медицинских ралли – 2018» среди 40 команд Украины, Польши и Литвы.

    В зале театра – медики Лучшие медики  награждены также  почетными грамотами областного и городского советов,  отраслевого профсоюза.

    Большой интерес у присутствующих вызвали видеоматериалы «Медицина для людей» , а души  пленила  песня «Белые халаты».

    Актеры театра подарили  прекрасный концерт, чтобы создать  праздничное  настроение.


    Зоя Демченко, г.Херсон


    На фото:  1- Бригада экстренной медицинской помощи и Виктор Короленко. 2 - Заместитель губернатора Андрей Болонь. 3 - Директор Департамента здравоохранения ОГА Виктор Короленко. 4 - В зале театра – медики. 4.

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