Директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА, заслуженный врач Украины Виктор Короленко: «Мы оказываем медицинскую помощь».

По традиции в областном академическом музыкально – драматическом театре имени Николая Кулиша собрались медицинские работники и представители органов власти, чтобы отметить профессиональный праздник.

- Я всегда очень волнуюсь, когда выхожу на эту сцену, - признался коллегам руководитель отрасли Виктор Короленко. – Человек, который принял решение стать медиком, должен быть добрым и внимательным, готовым к самопожертвованию. По-другому просто нельзя. Мы не предоставляем услугу, а оказываем медицинскую помощь. В нашей области работают прекрасные специалисты, и хочется всех поблагодарить за самоотверженный труд, верность профессии».

Заместитель главы областной государственной администрацииАндрей Болоньтепло поблагодарилработников здравоохранения за спасенные жизни,возвращенное здоровьеи вручил почетные грамотыСветлане Носовой (Департамент здравоохраненияОГА. главный специалист отдела организационно – кадровой работы), Ирине Чори (Белозерский центр первичной – медико – санитарной помощи, главный врач), Светлане Капитан (Балтазаровская амбулатория общей практики семейной медициныЧаплынского района, медицинская сестра).

Именные стипендии ОГА в отрасли здравоохранения получили 40 человек. Среди них специалисты областной клинической больницы Олег Яремченко ( завотделением травматологии и ортопедии, заслуженный врач Украины), Сергей Ищенко ( завотделением лучевой диагностики), Наталия Решетняк ( старшая медсестра оперблока); Инна Гоголева (областная инфекционная больница имени Г.И.Горбачевского, врач – иммунолог), Константин Макеенко (облкардиодиспансер,заведующий областным центром аритмий), Наталья Сальникова ( областной центр медико – социальной экспертизы, заместитель главного врача), Ольга Игнатьева (областная детская клиническая больница, главная медсестра), заведующие отделениями Виктория Ревунова и Тамара Камчатова (Херсонская городская клиническая больница имени Е.Е.Карабелеша) и др.

По-особому теплобыла встречена на сцене команда экстренной медицинской помощиХОТЦЭМП И МК ( руководитель Андрей Беседин), котораязавоевала третьеобщекомандное местона «Черкасских медицинских ралли – 2018» среди 40 команд Украины, Польши и Литвы.

Лучшие медики награждены также почетными грамотами областного и городского советов, отраслевого профсоюза.

Большой интерес у присутствующих вызвали видеоматериалы «Медицина для людей» , а души пленила песня «Белые халаты».

Актеры театра подарили прекрасный концерт, чтобы создать праздничное настроение.





Зоя Демченко, г.Херсон





На фото: 1- Бригада экстренной медицинской помощи и Виктор Короленко. 2 - Заместитель губернатора Андрей Болонь. 3 - Директор Департамента здравоохранения ОГА Виктор Короленко. 4 - В зале театра – медики. 4.