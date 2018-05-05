Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря заботливым рукам которых многие из нас появились на свет.Уже более двух десятилетий подряд 5 мая считается Международным днем акушерки (International Day of the Midwife).Идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах.Основная цель праздника — информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка.Акушерки помогают женщинам становиться мамами, сопровождая их с момента поступления в роддом до торжественной выписки. Они оформляют документы, находятся рядом с будущей матерью до, после и непосредственно во время родов, оказывают роженицам необходимую медицинскую помощь и моральную поддержку.Помимо высокого профессионализма акушерки должны обладать еще и такими качествами, как ответственность, доброта, отзывчивость и сострадание. Коротко и емко их роль изложена в четверостишии:«И нет профессии прекраснейНа всех пяти материках,Когда лежит все человечествоУ акушерки на руках!».Международный День акушерки — хороший повод для каждой представительницы этой профессии познакомиться с коллегами, завязать новые связи и расширить свои знания.В рамках акций, проводимых в этот день по всему миру, акушерки организуют уличные шествия, устанавливают палатки в общественных местах, где проводят бесплатные консультации и предоставляют всем желающим информацию, касающуюся их деятельности. Они также организуют встречи, семинары и конференции, делятся опытом и рассказывают о новых достижениях в своей отрасли, награждают отдельных представителей профессии или целые коллективы акушерок.В странах, где акушерство хорошо развито, собирают деньги, чтобы помочь коллегам за границей (например, средства идут на покупку велосипедов для акушерок, работающих в отдаленных районах, на спонсирование посещений важных для акушерок мероприятий и так далее). Некоторые акушерки просто собираются вместе, чтобы пообщаться в неофициальной обстановке и отдохнуть в кругу коллег.