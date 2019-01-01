9-11 апреля 2019 г. во Львовском дворце искусств состоится  XXV Львовский медицинский Форум и XXV медицинская выставка «ГалМЕД»





Львовский медицинский форум - крупнейшее событие Западной Украины, куда съезжаются ученые, специалисты из разных областей медицины, представители известных фирм-производителей медицинского оборудования, инструмента медицинского назначения и лекарственных препаратов со всей Украины и представительств из-за рубежа.





Цель выставки и форума - привлечь внимание специалистов широкого круга к важности проблемы здоровья, развития первичной медико-санитарной помощи на принципах общей практики семейной медицины; продемонстрировать современное медицинское оборудование; сформировать комплексное представление о современных методах диагностики и профилактики заболеваний; представить инновационные разработки; наладить партнерские отношения и поделиться опытом со специалистами по вопросам развития медицинской отрасли и передать опыт и навыки будущим специалистам в области медицины.





В рамках Форума состоится серия специализированных научно-практических конференций, лекций, семинаров, практических демонстраций новейших технологий и материалов в медицине, которые будут проводить ведущие специалисты и известные производители Украины и из-за рубежа.



Научная программа Форума:

09 апреля 2019 г. – Научно-практическая конференция«Актуальные вопросы неврологии. Современные алгоритмы диагностики и лечения» 10 апреля 2019 г. – Научно-практическая конференция «Современные аспекты физической и реабилитационной медицины» 10 апреля 2019 г. – Научно-практическая конференция«Лабораторная медицина в свете реформирования системы здравоохранения» 10 апреля 2019 г. – Семинар «Дискуссионные вопросы детской пульмонологии и аллергологии. Анализ клинических случаев» 11 апреля 2019 г. – Научно-практическая конференция«Проблемы репродуктивного здоровья семьи» 11 квітня 2019 р. – Практический мастер-класс по новейшим технологиям в области реабилитации

* Программа научных мероприятий будет дополняться





Научно-практические конференции и Форум предоставлены для внесения в Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов, научно-практических конференций МОЗ Украины, будут проводиться в 2019 г.





В рамках выставки в четвертый раз состоится специализированная экспозиция «Реабилитация» и «Медицинский туризм».





Для посещения выставки Вы можете зарегистрироваться на сайте: http://www.galexpo.com.ua/galmed/.





Организатор Форума - львовская выставочная компания «Гал-ЭКСПО», которая имеет практический 28-летний опыт проведения выставочных мероприятий, как в Украине и за рубежом, так и в Западном регионе в частности.





Подробная информация о мероприятие, участниках и программе научных мероприятий:

Тел.: (032) 2971369, (067) 6711436

e-mail: nml@galexpo.lviv.ua

Facebook: https://www.facebook.com/Lviv.Medical.Forum/

www.galexpo.com.ua/galmed/