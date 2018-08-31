17-19 апреля 2019 состоится долгожданное событие в сфере здравоохранения Украины – X Юбилейный Международный медицинский форум «Инновации в медицине - здоровье нации».

Теперь встречаемся в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15!





Ежегодно Форум становится местом встречи специалистов, деятельность которых связана с медициной. Это ученые и врачи разных специальностей, руководители учреждений здравоохранения различных форм собственности, главные врачи и их заместители, разработчики новых технологий и IT-программ, производители и поставщики оборудования для медицинских учреждений и лабораторий, медицинских товаров и фармацевтических продуктов.





Какими достижениями гордится мировая и украинская медицина? Какие нововведения ждут врачей и пациентов? Изменились ли подходы к лечению распространенных болезней? Ответы на эти и другие вопросы можно получить в рамках Форума. Среди подобных тематических мероприятий его главной отличительной чертой является насыщенная научно-практическая программа и масштабные специализированные выставки. Международный медицинский форум - это возможность не только услышать о новинках, но и увидеть их воочию, протестировать и ознакомиться с особенностями практического применения.





Результаты 9 лет работы Форума впечатляют. Его посетило более 100 000 специалистов со всех уголков Украины и зарубежных стран. Состоялось более 700 конференций, симпозиумов, семинаров, мастер-классов. Собственным опытом и ценными советами с участниками поделились более 5000 известных спикеров.





Организовывают Международный медицинский форум Национальная академия медицинских наук Украины, Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, Компания LMT. Мероприятие проводится при поддержке Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения Украины, Киевской городской государственной администрации, под патронатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения.

К подготовке и информационному наполнению мероприятия также присоединились медицинские ассоциации, общественные объединения, высшие учебные медицинские заведения, СМИ Украины и зарубежья.





Генеральный партнер Форума - CANON.

Официальный партнер: Medical School.

Партнеры-участники: INMED Ukraine, Amed, УМТ+, Мед Эксим, ХИМЛАБОРРЕАКТИВ, Биомед, Эксперт, УКР ДИАГНОСТИКА, RH, Вектор-Бест-Украина, Виола Медтехника, Protech Solution Ukraine, Медиком Украина, Здраво и другие.





Перечень участников за все годы проведения Форума чрезвычайно велик. Это такие компании, как:

3М Украина; Balton; Bio-Rad; CHISON MEDICAL IMAGING; DX-СИСТЕМЫ; Integrated Medical Group; GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS; Labco; Medonica; SonoScape; Winncare Polska; Абботт Лабораториз С.А.; АВИС - МЕД; Агат-Мед; Альфа СПА; Ампри Украина; АФС Медицинтехник; Био Тест Мед; БИОЛАЙН Украина; БМТ УА; Вега Медика; ВКФ-Медтехника; ВОЛЕС; Гемопласт; Гранум; Дана МС, Дент Ленд; Дентаум; Диамеб; Диапроф-Мед; ЭксимКаргоТрейд; Эрба Лахема; Зеринг ГмбХ; ИМЕСК; ИН Медикал; Индар; ИНМЕД Украина; Интермедика; Интеро; КАРДИО; КВАНТ; КВО МЕДАППАРАТУРА; Контакт, Кормей; Ксенко; ЛАБВЕЛЛ; ЛАБВИТА; Ледум; Ликар; Медгарант; Медигран; Меркатор Медикаль; МЕРКУРИЙ ВЕСТ; Миз-МА; МК Квертимед Украина; Модем 1; НОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА; Онико; Оптима-Фарм; Организация Медицинского Бизнеса; ОСД Восточная Европа; Полипромсинтез, ПОЛТАВА МЕДОБОРУДОВАНИЕ; Практика; Премьер-Дентал; Профимед-Сервис; РАДМИР; Раминтек; Рехафлекс; Ридан Инжиниринг; Рош Украина; РУС-Ко, Сервисмед; Симеста ВААЛ; Сканер; СпортМедИмпорт; Т.В.К. Групп; Такеда Украина; Телеоптик; Терра-Мед; ТЕСПРО; УКРОРГСИНТЕЗ; УКРТЕЛЕМЕД; ФАРМАСКО; Фотоника Плюс; Хеель, Хема; Шерл; Ювис; Юнайтед Медикал Сервис; ЮТАС и многие другие известные компании.





В светлом просторном павильоне будет представлена интересная экспозиция. В выставке примут участие компании, занимающие лидирующие позиции на зарубежном и отечественном рынках здравоохранения. Всего - более 400 участников.





Международная выставка здравоохранения MEDICAEXPO

Будет представлен полный спектр оборудования, техники, инструментария, изделий медицинского назначения от украинских и зарубежных компаний, а именно:

лечебное и диагностическое оборудование;

оборудование для радиологии (компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, аппараты для ультразвуковой диагностики и др.)

комплексные решения для медицинских лабораторий;

оборудование, приборы и технологии, используемые в медицинской и физической реабилитации;

медицинская мебель, инжиниринговые и комплексные решения, технологии чистых помещений для медицинских учреждений;

средства для клининга, стерилизации и дезинфекции;

спецодежда и средства индивидуальной защиты;

расходные материалы, медицинские изделия одноразового использования;

профессиональное оборудование, материалы и технологии, применяемые в пластической хирургии;

информационные и телекоммуникационные технологии для медицинских учреждений.





Международная фармацевтическая выставка PHARMAEXPO

На этой площадке представят лекарственные препараты, парафармацевтическую продукцию, медицинские изделия. Также посетители получат возможность узнать о комплексном оснащении аптек, услуг для фармацевтического рынка.

На 3 дня Международный выставочный центр, где будет проходить Форум, превратится в эпицентр событий. Все самое интересное, что будет касаться медицины, будет происходить здесь. Традиционно во время Форума налаживаются бизнес-контакты, формируются сообщества по интересам, проводятся экспертные консультации по использованию оборудования на практике. Это одновременно и научно-практическое мероприятие, и технический гипермаркет медицинского оборудования, где можно быстро и безошибочно выбрать для себя лучший вариант.

Мы часто слышим от гостей и партнеров: «Программа мероприятия настолько интересная, что хочется быть везде и сразу». Поэтому предлагаем действенные маркетинговые инструменты, которые позволят составить расписание и заранее запланировать встречи с потенциальными партнерами.

Эффективно использовать время поможет сервис «Назначить деловую встречу». А благодаря программам BusinessPoint и BuyersProgram можно будет сразу провести переговоры и заключить договора о поставках оборудования, расходных материалов и других товаров.





VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС: ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ

В рамках VIII Международного медицинского конгресса «Внедрение современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины» будут обсуждаться инновационные разработки для профилактики, диагностики и лечения, которые в ближайшее время займут достойное место в отечественной медицинской практике.

Конгресс - это международная междисциплинарная платформа для повышения квалификации, обучения, где используются различные форматы: симпозиумы, конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы.

Организаторы, соорганизаторы и партнеры Конгресса: медицинские учреждения МОЗ Украины, научно-исследовательские институты НАМН Украины, кафедры НМАПО имени П. Л. Шупика, авторитетные ассоциации и объединения, медицинские учреждения Министерства обороны Украины, высшие учебные медицинские заведения, учреждения последипломного образования и многие другие.





Тематические направления Конгресса:

• Организация и управление здравоохранением

• Дни частной медицины

• Дни лабораторной медицины

• Радиология: ультразвуковая диагностика, конвенционная рентгенодиагностика, лучевая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, лучевая терапия, ядерная медицина, радиационная безопасность

• Общая практика - семейная медицина

• Терапия, педиатрия, кардиология, неврология, гастроэнтерология, эндокринология, диетология

• Офтальмология

• Медицина неотложных состояний и медицина катастроф

• Военная медицина

• Хирургия, нейрохирургия, эндоскопия, комбустиология, пластическая хирургия

• Травматология и ортопедия

• Физическая терапия и медицинская реабилитация

• Телемедицина и медицинские информационные системы

• Функциональная диагностика

• Онкология

• Гематология и трансфузиология

• Отоларингология

• Гинекология, репродуктология, акушерство, перинатология, неонатология

• Урология, нефрология

• Дерматовенерология

• Cестринское дело





MEDZOOM: акцент на опыт и профессионализм

Уже не первый раз во время Форума будут проходить образовательные школы и мастер-классы, которые предусматривают тестирование оборудования и консультации из первых уст.





В рамках зоны MEDZOOM:

• Школа главного врача

• Украинская лабораторная школа

• Всеукраинская школа ультразвуковой и функциональной диагностики

• Украинская кардиологическая школа им. акад. Н.Д. Стражеско

• Терапевтическая школа

• Школа экстренной медицинской помощи

• Школа реабилитационной терапии

• Украинская школа медсестринства

Конгресс вносится в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций». Участники научно-практических мероприятий Конгресса получат СЕРТИФИКАТЫ о повышении квалификации.





Параллельно с Форумом будут проходить 2 профильных мероприятия:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

На этой площадке встретятся представители органов власти, руководители государственных и частных медицинских учреждений, главные врачи и их заместители, владельцы и представители бизнеса, международные эксперты. Они будут обсуждать новации, обмениваться опытом о том, как адаптироваться к новым условиям и наладить качественную работу при реформировании отрасли. Будет горячо, интересно и конструктивно.





VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА,

SPA & WELLNESS - HEALTHCARE TRAVEL EXPO

В рамках выставки будут представлены национальные экспозиции разных стран, ведущие клиники, медицинские и реабилитационные центры, санаторно-курортные учреждения, SPA&Wellness курорты Украины, Польши, Венгрии, Болгарии, Израиля, Словакии, Словении, Турции, Южной Кореи, Малайзии, Румынии и многих других стран.

Специалисты узнают о возможностях лечения в Украине и альтернативных вариантах восстановления за ее пределами; проанализируют, насколько конкурентоспособное наше государство в направлении международного медицинского туризма; рассмотрят проблемные моменты, затрудняющие въездной международный туризм, и способы стимулирования иностранных пациентов воспользоваться услугами украинских специалистов.





Зарегистрируйтесь на сайте - получите бесплатное приглашение на мероприятия Форума!

Встречаемся 17-19 апреля 2019 года в Международном выставочном центре

(Украина, г. Киев, Броварской проспект, 15, метро «Левобережная»)!





Дополнительная информация

По вопросам участия в выставках:

Тел.: +380 (44) 206-10-16, 206-10-98

E-mail: med@lmt.kiev.ua, pharm@lmt.kiev.ua

По вопросам участия в Конгрессе:

Тел.: +380 (44) 206-10-99, 206-10-18

E-mail: marketing@medforum.in.ua

WWW.MEDFORUM.IN.UA