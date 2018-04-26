В фокусе Всемирной недели аллергии – атопический дерматит

С 22 по 28 апреля 2018 года проходит Всемирная неделя аллергии – ежегодное событие, которое проводится с 2011 года по инициативе Всемирной организации аллергии.

Если ХХ век считают веком сердечно-сосудистых заболеваний, то ХХІ век, по прогнозам, станет веком аллергии. Неблагоприятное влияние многих факторов современной цивилизации привело к тому, что количество людей, страдающих аллергическими реакциями, за последние двадцать лет выросло в три-четыре раза, а аллергию уже объявили пандемией нашего времени.

Всемирная организация аллергии (WAO) вместе со своими партнерами во всем мире проведет Всемирную неделю аллергии с 22 по 28 апреля 2018 года. Образовательные и информационные инициативы нынешнего года будут направлены на атопический дерматит (АД), также называемый атопической экземой, – наиболее распространенное хроническое воспалительное заболевание кожи, характеризующееся сухостью и зудом кожных покровов. Активности поддерживают партнеры организации в 99 странах мира, среди которых Украина.

«Атопический дерматит является серьезной проблемой общественного здравоохранения из-за его влияния на качество жизни и социально-экономического бремени, связанного с этим заболеванием», – подчеркивает президент Всемирной организации аллергии, доктор медицинских наук Игнасио Дж. Ансотегуи (Ignacio J. Ansotegui) из больницы Квиронсалуд Бискайя в Бильбао, Испания.

Заболеванию повержены люди всех возрастов, но чаще всего начинается оно у младенцев и детей до 5 лет. У детей АД впервые проявляется до 6-ти месяцев в 45% случаев, в течение первого года жизни – 60%, до 5-ти лет – в 85% случаев. Если общая распространенность АД в мире составляет 2-5%, то у детей и молодых людей до 14 лет эта цифра – около 15%. Глобально проблема еще и в том, что без точного диагноза и квалифицированной помощи АД зачастую становится лишь «первым шагом» в атопическом марше.

Атопический марш – это совокупность процессов, длительный путь от минимальных проявлений аллергии к бронхиальной астме. Обычно атопический марш начинается у маленьких детей с кожных проявлений – а именно с АД. Без должного контроля, диагностики и помощи, добавляется воспаление слизистых – появляется аллергический ринит. А далее, если не предпринимать правильные действия, в процесс вовлекаются нижележащие дыхательные пути, и тогда приходится говорить уже об астме.

«У большинства атопических пациентов атопический дерматит наблюдается первым и обычно в первые месяцы и годы жизни. Раннее вмешательство может помочь предотвратить или изменить атопический марш», – говорит доктор медицинских наук Мотохиро Эбисава (Motohiro Ebisawa), Национальная больница Сагамихара, Япония.

Отечественная статистика свидетельствует о недостаточно тщательном учете пациентов, страдающих АД и нередко неправильной интерпретации диагнозов.

Причины заболевания имеют комплексную природу и до конца не выяснены. Кроме генетической детерминированности, широкий спектр факторов внешней среды может быть причиной возникновения заболевания и ухудшать его течение. Среди них – гиперчувствительность к пыльцевым, бытовым, пищевым, инфекционным и другим аллергенам. Шанс возникновения АД в 2-3 раза выше у детей, один из родителей которых имеет атопические заболевания (аллергические заболевания), и в 3-5 раз, если оба родителя имеют атопию. Пусковые (триггерные) факторы развития АД: аллергены клещей домашней пыли, синтетические материалы и шерсть, мыла, синтетические моющие средства, аллергены животного, курение рядом с малышом, пыльца.

В Украине есть современный протокол лечения атопического дерматита – от 2016 года. Так же как доступны эффективные современные препараты для лечения АД и широкий спектр средств по уходу за кожей, страдающей АД. Украинские пациенты по назначению врача могут приобрести лекарственные средства от ведущих производителей, в том числе зарекомендовавшие себя в мире препараты международной фармацевтической компании ГлаксоСмитКляйн (GSK).

Для лечения АД любой степени тяжести необходимо: определение триггерных факторов / раздражителей и предупреждение контакта с ними. Обязательна также тщательная гигиена кожи, использование смягчающих средств (эмолиентов), которые увлажняют кожу, улучшают барьерную функцию. Необходимое количество эмолиентов:

150-200 г в неделю у маленьких детей;

до 500 г у взрослых.

Основа местной терапии – гормональные препараты – топические кортикостероиды, которые используются для лечения стероид-зависимых дерматозов, в том числе, для лечения атопического дерматита.

Следует помнить, что перед применением любых средств первым шагом к эффективному лечению является консультация и назначение от профильного врача – аллерголога, дерматолога.

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