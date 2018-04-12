Уважаемые коллеги и партнеры, врачи-стоматологи и представители стоматологической общественности!

Мы рады пригласить вас принять участие в V международном специализированном стоматологическом событии Восточной Украины - выставке и профессиональной конференции «Kharkov Dental Days-2018». Самое масштабное стоматологическое мероприятие будет снова проходить в уютной атмосфере 5-ти звездочной гостиницы Харькова «Premier Palace Hotel Kharkiv», расположенной по адресу: проспект Независимости, 2 (станция метро «Госпром» и «Университет»).

Конференция «Kharkov Dental Days-2018» продолжает наращивать обороты по уровню и количеству лекторов международного значения. Не меняя главной цели конференции – информировать и обучать врачей-стоматологов самым передовым и современным технологиям стоматологии, организаторы стремятся каждый год полностью обновить темы докладов по каждому разделу стоматологии. Тема конференции 2018 года – «Взгляд в будущее». Основные направления конференции: ортопедия, терапия\эндодонтия, косметологическая стоматология, ортодонтия, хирургия и детская стоматология.

Стоматологическая выставка «Kharkov Dental Days-2018» ознакомит всех гостей с новейшим инструментарием, оборудованием, расходными материалами и новыми медицинскими учебными материалами. На выставке будут представлены следующие направления: ортодонтия, протезирование зубов, дентальная имплантология, реставрация и отбеливание зубов, лечение пародонтоза и многое другое.

Мы ожидаем участие около 50 компаний, уже неоднократно поддерживающих «Kharkov Dental Days».

Организатор конференции – Ассоциация частно практикующих врачей-стоматологов Украины (президент-Таравнех Шакер Джамиль). Организатор выставки – выставочная компания ADT (руководитель - Товстиженко Елена).

Видеосюжеты с прошлогодней выставки и конференции можно увидеть здесь!

С нетерпением ждем вас на выставке и конференции «Kharkov Dental Days-2018»!





По вопросам участия в выставке:

Менеджер выставки - Алена Кравченко

Тел.: (067) 579-64-46, (068) 610-39-51

E-mail: kharkiv.dental@gmail.com

www.adt.com.ua





По вопросам участия в конференции:

Менеджеры конференции – Инга Зима, Алена Крюченко

Тел.: (093) 05 112 88, (067) 57 303 31

www.dentaldays.com.ua