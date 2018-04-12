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    » » » Kharkov Dental Days-2018

    Kharkov Dental Days-2018

    12 апр 2018, 07:35    admin
    0 комментариев    172 просмотра

    Уважаемые коллеги и партнеры, врачи-стоматологи и представители стоматологической общественности!

    Мы рады пригласить вас принять участие в V международном специализированном стоматологическом событии Восточной Украины - выставке  и профессиональной конференции «Kharkov Dental Days-201.  Самое масштабное стоматологическое мероприятие будет снова проходить в уютной атмосфере 5-ти звездочной гостиницы Харькова «Premier Palace Hotel Kharkiv», расположенной по адресу: проспект Независимости, 2 (станция метро «Госпром» и «Университет»).

    Конференция «Kharkov Dental Days-2018» продолжает наращивать обороты по уровню и количеству лекторов международного значения. Не меняя главной цели конференции – информировать и обучать врачей-стоматологов самым передовым и современным технологиям стоматологии, организаторы стремятся каждый год полностью обновить темы докладов по каждому разделу стоматологии. Тема конференции 2018 года – «Взгляд в будущее». Основные направления конференции: ортопедия, терапия\эндодонтия, косметологическая стоматология, ортодонтия, хирургия и детская стоматология.

    Стоматологическая выставка «Kharkov Dental Days-2018» ознакомит всех гостей с новейшим инструментарием, оборудованием, расходными материалами и новыми медицинскими учебными материалами. На выставке будут представлены следующие направления: ортодонтия, протезирование зубов, дентальная имплантология, реставрация и отбеливание зубов, лечение пародонтоза и многое другое.

     

    Мы ожидаем участие около 50 компаний, уже неоднократно поддерживающих «Kharkov Dental Days».

    Организатор конференции – Ассоциация частно практикующих врачей-стоматологов Украины (президент-Таравнех Шакер Джамиль). Организатор выставки – выставочная компания ADT (руководитель  - Товстиженко Елена).

    Видеосюжеты с прошлогодней выставки и конференции можно увидеть здесь!

    С нетерпением ждем вас на выставке и конференции «Kharkov Dental Days-2018»!


    По вопросам участия в выставке:

    Менеджер выставки - Алена Кравченко

    Тел.: (067) 579-64-46, (068) 610-39-51

    E-mail: kharkiv.dental@gmail.com

    www.adt.com.ua


    По вопросам участия в конференции:

    Менеджеры конференции – Инга Зима, Алена Крюченко

    Тел.: (093) 05 112 88, (067) 57 303 31

    www.dentaldays.com.ua

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