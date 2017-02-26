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Местонахождение на сайте: » » » VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ: актуальность, компетентность, масштаб
8-й Международный медицинский форум

TeleZvon номера для звонков за рубеж
В фотообъективе МВУ
В Одессе прошел 3-й Конгресс Евроазиатской Ассоциации дерматовенерологов
С 31 мая по 4 июня 2013 года в Одессе прошел третий Конгресс Евро-Азиатской Ассоциации дерматовенерологов. Самые авторитетные специалисты мира делились опытом с украинскими коллегами, и эту встречу ...
Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів
Всеукраїнська науково-практична конференція за такою темою відбулась 17 травня у Києві. Про цю подію ви зможете дізнатись у другому номері журналу «Інфекційний контроль».
Открытие нового терапевтического корпуса Рокитневской ЦРБ
     
Олександр Аніщенко: «Дніпропетровщина є лідером в модернізації системи охорони здоров’я України»
Дніпропетровську область з робочою поїздкою відвідав Міністр охорони здоров’я України Олександр Аніщенко. Він високо оцінив хід модернізації медичної галузі в Дніпропетровській області. «На ...
Всеукраїнська конференція в Іллічівську
7 вересня в м. Іллічівську Одеської області розпочала роботу триденна всеукраїнська науково-практична конференція з актуальних питань епіднагляду за особливо небезпечними інфекційними захворюваннями, ...

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ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА «MTEC.KIEV»

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Новости ООН. Здравоохранение
По данным ВОЗ, в результате загрязнения окружающей среды ежегодно умирает 1,7 миллиона детей
6 марта 2017 г. – Более одного из каждых 4 случаев смерти детей в возрасте до 5 лет обусловлено нездоровой окружающей средой.
ВОЗ подчеркивает безотлагательную необходимость НИОКР в области лекарственно устойчивого ТБ и устойчивых к антибиотикам патогенов, признанных на сегодняшний день приоритетными
ВОЗ вновь подчеркивает критическую необходимость научных исследований и разработок (НИОКР) в области новых антибиотиков для борьбы с угрозой лекарственно устойчивого туберкулеза (ТБ).
ВОЗ публикует список бактерий, для борьбы с которыми срочно требуется создание новых антибиотиков
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня впервые публикует список устойчивых к действию антибиотиков “приоритетных патогенов” – 12 видов бактерий, представляющих наибольшую угрозу для ...

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    26-я Международная медицинская выставка «Здравоохранение»

    Львівський медичний форум 2017

    АО МОТОР СИЧ выпускает ряд изделий и инструментов для травматологии и ортопедии
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    №11-12 (649-650) за ноябрь-декабрь 2013 года
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    VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ: актуальность, компетентность, масштаб

     

    Приглашаем руководителей учреждений здравоохранения всех форм собственности, их заместителей, врачей всех специальностей, главных медсестер и других специалистов в сфере здравоохранения посетить VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «Инновации в медицине — здоровье нации», который состоится 25-27 апреля 2017 в Киеве (ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б).

    Форум — признанная авторитетная платформа для конструктивного диалога ученых и практиков в сфере здравоохранения, сочетающая мощную научно-практическую программу и специализированные выставки.

    Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VI МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА «Внедрение современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины». Это более 70 мероприятий (симпозиумов, конференций, практических школ, мастер-классов) по 22 направлениям, во время которых свои доклады представят более 800 докладчиков — ведущих украинских и зарубежных экспертов в области медицинской науки и практики.

    Во время работы практических школ можно увидеть новейшее оборудование в действии, тестировать его, получить консультации экспертов.

    ВПЕРВЫЕ в рамках Форума состоится МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС — ключевое событие для специалистов этой отрасли, участников рынка стоматологических услуг.

    Посетители Форума имеют возможность ознакомиться с современным медицинским, стоматологическим и зуботехническим оборудованием, инструментарием, материалами, медицинскими изделиями, фармацевтической продукцией и другим на специализированных выставках:

    MEDICAEXPO — Международная выставка здравоохранения

    DENTALEXPO —  Международная стоматологическая выставка

    PHARMAEXPO — Международная фармацевтическая выставка

    Расширяйте профессиональные горизонты, повышайте квалификацию*, обменивайтесь опытом с коллегами, получайте советы экспертов, узнайте о новейшем оборудовании и технологиях на мероприятиях VIII МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА!

    Участие БЕСПЛАТНОЕ при условии регистрации!

    Ознакомиться с программой VI Медицинского конгресса и зарегистрироваться на выбранные мероприятия

    * Конгрессы вносятся в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций». Участники научно-практических мероприятий Конгрессов получат СЕРТИФИКАТЫ о повышении квалификации.
    admin // 26 февраля 2017 // // Обсудить на форуме

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