VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ: актуальность, компетентность, масштаб

|Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
|
|« Март 2017 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Приглашаем руководителей учреждений здравоохранения всех форм собственности, их заместителей, врачей всех специальностей, главных медсестер и других специалистов в сфере здравоохранения посетить VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «Инновации в медицине — здоровье нации», который состоится 25-27 апреля 2017 в Киеве (ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б).
Форум — признанная авторитетная платформа для конструктивного диалога ученых и практиков в сфере здравоохранения, сочетающая мощную научно-практическую программу и специализированные выставки.
Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VI МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА «Внедрение современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины». Это более 70 мероприятий (симпозиумов, конференций, практических школ, мастер-классов) по 22 направлениям, во время которых свои доклады представят более 800 докладчиков — ведущих украинских и зарубежных экспертов в области медицинской науки и практики.
Во время работы практических школ можно увидеть новейшее оборудование в действии, тестировать его, получить консультации экспертов.
ВПЕРВЫЕ в рамках Форума состоится МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС — ключевое событие для специалистов этой отрасли, участников рынка стоматологических услуг.
Посетители Форума имеют возможность ознакомиться с современным медицинским, стоматологическим и зуботехническим оборудованием, инструментарием, материалами, медицинскими изделиями, фармацевтической продукцией и другим на специализированных выставках:
MEDICAEXPO — Международная выставка здравоохранения
DENTALEXPO — Международная стоматологическая выставка
PHARMAEXPO — Международная фармацевтическая выставка
Расширяйте профессиональные горизонты, повышайте квалификацию*, обменивайтесь опытом с коллегами, получайте советы экспертов, узнайте о новейшем оборудовании и технологиях на мероприятиях VIII МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА!
Участие БЕСПЛАТНОЕ при условии регистрации!
Ознакомиться с программой VI Медицинского конгресса и зарегистрироваться на выбранные мероприятия
* Конгрессы вносятся в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций». Участники научно-практических мероприятий Конгрессов получат СЕРТИФИКАТЫ о повышении квалификации.