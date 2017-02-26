VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ: актуальность, компетентность, масштаб

Приглашаем руководителей учреждений здравоохранения всех форм собственности, их заместителей, врачей всех специальностей, главных медсестер и других специалистов в сфере здравоохранения посетить VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «Инновации в медицине — здоровье нации», который состоится 25-27 апреля 2017 в Киеве (ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б).

Форум — признанная авторитетная платформа для конструктивного диалога ученых и практиков в сфере здравоохранения, сочетающая мощную научно-практическую программу и специализированные выставки.

Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VI МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА «Внедрение современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины». Это более 70 мероприятий (симпозиумов, конференций, практических школ, мастер-классов) по 22 направлениям, во время которых свои доклады представят более 800 докладчиков — ведущих украинских и зарубежных экспертов в области медицинской науки и практики.

Во время работы практических школ можно увидеть новейшее оборудование в действии, тестировать его, получить консультации экспертов.

ВПЕРВЫЕ в рамках Форума состоится МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС — ключевое событие для специалистов этой отрасли, участников рынка стоматологических услуг.

Посетители Форума имеют возможность ознакомиться с современным медицинским, стоматологическим и зуботехническим оборудованием, инструментарием, материалами, медицинскими изделиями, фармацевтической продукцией и другим на специализированных выставках:

MEDICAEXPO — Международная выставка здравоохранения

DENTALEXPO — Международная стоматологическая выставка

PHARMAEXPO — Международная фармацевтическая выставка

Расширяйте профессиональные горизонты, повышайте квалификацию*, обменивайтесь опытом с коллегами, получайте советы экспертов, узнайте о новейшем оборудовании и технологиях на мероприятиях VIII МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА!

Участие БЕСПЛАТНОЕ при условии регистрации!

Ознакомиться с программой VI Медицинского конгресса и зарегистрироваться на выбранные мероприятия

* Конгрессы вносятся в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций». Участники научно-практических мероприятий Конгрессов получат СЕРТИФИКАТЫ о повышении квалификации.